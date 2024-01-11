Минобороны: ВСУ пытались атаковать беспилотниками три российских региона

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ВСУ пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
«Одиннадцатого января около 04.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указана в публикации.Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак