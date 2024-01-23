Гладков: Украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом в Белгородской области

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Украинский дрон-камикадзе влетел в частный дом в Белгородской области, об этом написал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Хутор Лозовая Рудка Борисовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в частный жилой дом», — прокомментировал ситуацию Гладков.
По словам губернатора, в результате взрыва никто не пострадал.
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы.
Напомним, 22 января дрон-камикадзе нанёс удар по белгородскому селу Репьяховка. В результате взрыва пострадал мирный житель.
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