Гладков: Один человек погиб, семеро ранены в результате атаки ВСУ по Шебекино

Фото: istockphoto/Iulianna Est
Один человек погиб, еще семеро пострадали в результате атаки со стороны ВСУ по Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. По предварительной информации, ранены семь мирных жителей: шесть мужчин и одна женщина», — гласит публикация.
Чиновник выразил соболезнования родственникам погибшего. Уточняется, что пострадавшие получили проникающие и осколочные травмы. Четверых отправили в больницу, остальные самостоятельно обратились к медикам. Всем оказывают помощь.
Повреждения получили три дома, а также два объекта социальной инфраструктуры, одно производственное и пять коммерческих предприятий. Повреждены 20 авто.
Читайте также:
DM: новый глава британского МО попал под обстрел во время поездки на Украину
Подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма
Обстрел Севастополя и теракты в Дагестане назвали ответом на предложения Путина о мире
Никита Кротов