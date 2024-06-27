Подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма

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Вооруженные силы РФ нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово, где была замечена установка РСЗО HIMARS, из которой атаковали Крым. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев изданию РИА Новости.
«В 21:45 в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино, прозвучал взрыв. По сообщениям местных жителей, взрыв был сдвоенный — вероятнее всего, склад с боекомплектом для системы HIMARS», — рассказал Лебедев.Собеседник издания уточнил, что это место, откуда регулярно совершались обстрелы в сторону Херсонской области и Крыма с применением дальнобойных ракет.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
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Алина Юрчак