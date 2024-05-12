Гладков опубликовал видео с места обрушения 10-этажки в Белгороде

Видео: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В результате обстрела со стороны ВСУ обрушился целый подъезд 10-этажного жилого дома, кадры с места происшествия публикует в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место. Все подробности позже», — сообщил глава Белгородской области.
Telegram-канал Mash сообщает минимум о трёх погибших и десяти пострадавших.
Также есть информация, что вскоре рухнуть может вся десятиэтажка. Жителей соседних подъездов экстренно эвакуируют из здания.
Примерно за 20 минут до обрушения дома Вячеслав Гладков сообщал об угрозе ракетной опасности в регионе.
Читайте также:
В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
При ночной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район пострадали восемь человек
В Белгороде после атаки ВСУ повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена»
Евгения Парфентьева