Гладков: Под обстрелом Белгородской областью со стороны ВСУ погибли 4 человека

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В результате обстрела со стороны ВСУ, который обрушился на Белгородскую область 25 мая, 4 человека погибли, ещё 18 пострадали, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«У нас, к большому горю, погибли 4 мирных жителя. Хотел высказать искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые бы смогли утешить родного человека от потери, невосполнимой потери. 18 человек получили ранения. Двое из них — дети», — написал губернатор.
По словам Гладкова, четверо из пострадавших находятся в реанимации, а ещё трое были отпущены домой на амбулаторное лечение.
Губернатор Белгородской области заявил, что лично встретится с врачами и узнает о состоянии тех, кто всё ещё находится под наблюдением врачей.
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Евгения Парфентьева