Гладков назвал имена всех погибших при обстреле дома в Белгороде

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Власти установили имена всех жертв обрушения многоэтажного дома в Белгороде, произошедшее вследствие атаки ВСУ. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Трагедия унесла жизни Сульженко Юлии и Екатерины, Проценко Владимира, Гнедыш Авроры и Екатерины, Крикуновых Андрея и Елены, Марины и Кирилла, Олейниковой Светланы, Ефремовой Анастасии, Чудных Евгении, Ермолаевой Натальи, Колегаева Валерии, Михеевой Екатерины, Ульяновой Елизаветы, Кирюты Виктора. Возраст погибших — от 8 до 80 лет.
Гладков еще раз принес соболезнования родственникам и близким погибших.
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Гладков еще раз принес соболезнования родственникам и близким погибших.
«Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом», — написал Гладков.12 мая в Белгороде в результате массированного обстрела со стороны украинских войск обрушилась часть многоквартирного дома на улице Щорса. В здание попали фрагменты ракеты ВСУ «Точка-У». Спасатели вызволили из-под завалов живыми 17 человек.
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Алина Юрчак