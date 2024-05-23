Система ПВО отразила атаки ВСУ на Белгород, сообщил Гладков

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Дежурная система ПВО отразила атаку украинских войск на Белгород. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Несколько воздушных целей были сбиты над Белгородом и Белгородским районом. Сбитые снаряды упали на территории двух детских лагерей. В результате этого, по предварительным данным, никто не пострадал. В одном из лагерей была повреждена хозяйственная постройка, а во втором – поле стадиона. Также вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров – загорелась сухая трава.
Ранее сообщалось, что 05:54 в районе были включены сирены ракетной опасности. В центре Белгорода прогремели две серии взрывов.
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Анастасия Чинкова