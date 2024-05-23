Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ Новой Таволжанки

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Губернатор Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что два мирных жителя ранены из-за обстрела Новой Таволжанки Белгородской области со стороны украинских боевиков.
Отмечается, что противник вел обстрел из РСЗО. В результате атаки пожилой мужчина получил множественные осколочные ранения поясничной области. Его госпитализируют в городскую больницу.
Также пострадала пожилая женщина. Она получила осколочные ранения головы и плеча. Губернатор отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Гладков добавил, что на четырех улицах села в четырнадцати домах выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
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Также пострадала пожилая женщина. Она получила осколочные ранения головы и плеча. Губернатор отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Гладков добавил, что на четырех улицах села в четырнадцати домах выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
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Екатерина Коршунова