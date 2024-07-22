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Гладков: при атаке дрона со стороны ВСУ погиб тракторист, его жена ранена

22 июля 2024, 11:29
Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

При атаке дрона со стороны боевиков ВСУ погиб тракторист, его жена получила ранение. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что супруга погибшего находится в больнице с осколочным ранением. Перед этим она сама обратилась к медикам амбулаторно. Трагедия произошла в Устинке.



Ранее Гладков информировал, что в Устинке дрон-камикадзе ударил по движущейся легковушке, в результате чего водитель пострадал.

Украинские неонацисты практически постоянно атакуют российские приграничные территории. Кроме того, они используют гражданских в качестве живого щита.

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#смерть
Мужчину четыре дня держали в темноте, чтобы заставить его уволиться
В КНР дизайнера заставили четыре дня сидеть в темной комнате, чтобы он уволился
22 июля 2024, 11:09

Фото: istockphoto/Alexmumu

Сотрудника китайской компании Guangzhou Duoyi Network Co. Ltd заставили сидеть в темной комнате на протяжении четырех дней, чтобы заставить его уволиться. Об этом сообщило издание South China Morning Post. Известно, что графическому дизайнеру еще в декабре 2022 года предложили уйти самому, однако мужчина ответил отказом.
Затем ему заблокировали учетную запись, сообщив о необходимости прохождения некоего «тренинга». Работника отвели в темную комнату, где не было ни света, ни компьютера, да и вообще электроэнергии. Плюс ко всему у Лю Линьчжу забрали мобильник. Таким образом он остался в темноте за пустым столом без каких-либо задач.

О происходящей ситуации узнала супруга пострадавшего и обратилась к полицейским. Теперь, по решению суда, компания обязана выплатить дизайнеру 380 юаней, что в переводе на рубли, приблизительно, почти 4,6 миллиона.

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Российскую пенсионерку заперли в поликлинике на все выходные

В автосервисе в Москве задержали иностранца с 4,5 килограмма героина

ФСБ: В РФ пресекли канал переправки из Европы взрывчатых веществ
#мир
#китай
#скандал
#новости
#полиция
#суд
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Российскую пенсионерку заперли в поликлинике на все выходные
В Амурской области пропавшую пенсионерку нашли запертой в поликлинике
22 июля 2024, 10:38

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Амурской области нашли пенсионерку, которая пропала несколько дней назад. Об этом информирует портал Amur.Life.
Уточняется, что 76-летняя жительница села Игнатьево исчезла 20 июля. Волонтеры совместно с правоохранителями и родными просмотрели 15 километров обочин и все дворы. В поисково-спасательном отряде «Амур» сообщили, что пенсионерку закрыли в поликлинике.

Все это время пожилая женщина находилась в поликлинике с субботы до утра понедельника. Здание медучреждения открыли и обнаружили там гуляющую пенсионерку. Примечательно, что у нее с собой не было телефона. По факту произошедшего проводится проверка.

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В автосервисе в Москве задержали иностранца с 4,5 килограмма героина
22 июля 2024, 10:33

Фото: istock/Fedorovekb

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что был задержан иностранец с 4,5 килограммами героина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По данным канала, задержан он был на территории автосервиса, около которого были обнаружены обрез ружья и патроны к нему. Помимо этого, там же были задержаны двенадцать нелегальных мигрантов.

«В багажнике машины обнаружили более 100 свертков с неизвестным веществом общей массой порядка 4,5 килограмма. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе героин», — пояснила она.

Мужчина арестован. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении, приобретении, перевозке, изготовлении наркотиков и покушении на сбыт.

Ранее мужчину, подозреваемого в попытке распространения наркотиков, задержали полицейские рядом с деревней Семенки Талдомского городского округа. Им оказался 29-летний приезжий из Тверской области. Против него было заведено уголовное дело.

В Подмосковье задержали гражданина Украины, который устроил нарколабораторию и схрон около 22 кило наркотиков на даче. Запрещенные находки отправили на экспертизу. Мужчину задержали. Выяснилось, что он безработный и находится в России без регистрации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
#полицейские
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ФСБ: В РФ пресекли канал переправки из Европы взрывчатых веществ
22 июля 2024, 10:29

Фото: istockphoto / blinow61

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность канала, по которому из Италии и Германии в Россию пытались переправить взрывчатку для совершения терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
«Взрывчатые вещества перевозились в нескольких почтовых отправлениях (посылках), которые поступали в Россию поэтапно из Италии и Германии. Они были спрятаны в полостях автомобильных запасных частей.Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда взрывчатых веществ», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы установить организаторов и пособников готовящихся терактов, органы безопасности запросили информацию у европейских спецслужб, с которыми сотрудничают в борьбе с международным терроризмом. Однако до настоящего времени эти запросы остались без ответа.

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#контрабанда
#фсб
#взрывчатка
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ФСБ назвала куратора подготовки теракта в Крыму в 2023 году
ФСБ: Глава офиса Зеленского Машовец был куратором теракта в Крыму в 2023 году
22 июля 2024, 09:59

Фото: istockphoto / gutaper

ФСБ объявила, что глава офиса президента Украины Машовец был причастен к подготовке теракта в Крыму в 2023 году.
«Роман Машовец, глава офиса Владимира Зеленского, был причастен к подготовке теракта в Крыму. Этот теракт планировали совершить с помощью взрывчатых веществ, которые должны были доставить из Европы», — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении канала поставки взрывчатки и электродетонаторов в Россию из Европы. Аналогичная схема переправки взрывчатки была обнаружена в Крыму в апреле 2023 года. Готовившие теракт были задержаны.

Стоит отметить, что Роман Машовец, руководитель офиса Владимира Зеленского, курировал деятельность этих людей. Российские правоохранительные органы объявили его в розыск.

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В Питере пресекли деятельность компании, незаконно легализовавшей мигрантов
22 июля 2024, 09:48

Фото: istockphoto / Dzurag

Полиция Санкт-Петербурга задержала владельца фирмы, который незаконно легализовал 40 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главного управления МВД России.
Сотрудники экономической полиции Центрального района Санкт-Петербурга провели оперативную работу по информации о возможных нарушениях в сфере миграционного учёта. В результате была выявлена коммерческая структура, через которую осуществлялась нелегальная миграция.

«Были задержаны двое подозреваемых: 42-летний предприниматель из Архангельска, владелец фирмы, и его 39-летний помощник. Как сообщили в ГУМВД, подозреваемые организовали фирму по предоставлению миграционных услуг иностранным гражданам. За два месяца они успели легализовать 40 иностранцев и оформили 7 трудовых патентов. По предварительным данным, от незаконной деятельности они получили около 350 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время полиция проверяет причастность задержанных к другим криминальным эпизодам.

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#тц
#сотрудники
#мигранты
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Кричит от боли: в сети появились кадры спасения пострадавшей после взрыва в Апшеронске
МЧС показало кадры спасения пострадавшей при взрыве в Апшеронске
22 июля 2024, 09:38

Фото: istock / Semen Salivanchuk

ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю опубликовало кадры спасения пострадавшей в результате обрушение здания из-за хлопка газовоздушной смеси.
На кадрах видно, как группа спасателей в сопровождении медработников несет на носилках пострадавшую девушку или женщину, которая кричит и стонет от боли.


Взрыв прогремел на улице Ворошилова 22 июля около 07:45 по московскому времени. Пожар в ТЦ удалось ликвидировать за 10 минут — он возник в 7:55 и был потушен к 8:05. Также произошло обрушение здания на площади 100 кв. м. На месте инцидента продолжают работать 28 спасателей с применением 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков украинского БПЛА поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#взрыв
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Студентка погибла в пожаре во время квеста в комнате страха в Махачкале
Mash: 19-летняя студентка сгорела во время квеста в Махачкале
22 июля 2024, 09:37

Фото: iStock/grafoto

В Махачкале 19-летняя студентка сгорела во время квеста. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что пожар произошел в квест-парке «Дом ужасов» на улице Расула Гамзатова. 19-летняя девушка скончалась от полученных ожогов в медучреждении, еще одна 25-летняя участница квеста получила ожоги 97% тела. В числе пострадавших также значится 21-летний молодой человек — его госпитализировали с 50% ожогами тела.

Квест-парк принадлежал 33-летнему Гусейну Ибрагимову. В настоящее время его допрашивают.

По факту произошедшего проводится проверка. Причины возгорания устанавливаются.

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Здание российского ТЦ обрушилось после взрыва
Торговый центр обрушился в Апшеронске Краснодарского края после взрыва
22 июля 2024, 09:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

В торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что большая часть здания обрушилась, пострадали десять человек. Под завалами остаются люди.

Сотрудницу аптеки, которая находилась в торговом центре, спасли из под завалов. Женщина находится в сознании, ее госпитализируют.

Согласно предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Аптека обрушилась полностью. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что над Туапсе прогремело несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны. Согласно данным местных жителей, взрывы были слышны в районе местной нефтебазы.

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