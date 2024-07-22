Гладков: при атаке дрона со стороны ВСУ погиб тракторист, его жена ранена

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При атаке дрона со стороны боевиков ВСУ погиб тракторист, его жена получила ранение. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения», — говорится в публикации.
Глава региона добавил, что супруга погибшего находится в больнице с осколочным ранением. Перед этим она сама обратилась к медикам амбулаторно. Трагедия произошла в Устинке.
Ранее Гладков информировал, что в Устинке дрон-камикадзе ударил по движущейся легковушке, в результате чего водитель пострадал.
Украинские неонацисты практически постоянно атакуют российские приграничные территории. Кроме того, они используют гражданских в качестве живого щита.
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