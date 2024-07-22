В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ

Фото: iStock/Artem_Furman
Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области скончалась.
Некоторое время назад женщина была серьезно ранена. Гладков выразил глубокие соболезнования близким погибшей.
По словам губернатора, в тяжелом состоянии находится мужчина, который получил ожоги во время атаки украинскими боевиками села Маломихайловка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
МО РФ: ВС России отразили атаку беспилотников в Астраханской области
Командир отряда штурмовиков из зоны проведения СВО потребовал вернуть BMW после снятия судимости
Сальдо: Мы готовы показать Западу правду о Херсонской области
По словам губернатора, в тяжелом состоянии находится мужчина, который получил ожоги во время атаки украинскими боевиками села Маломихайловка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
МО РФ: ВС России отразили атаку беспилотников в Астраханской области
Командир отряда штурмовиков из зоны проведения СВО потребовал вернуть BMW после снятия судимости
Сальдо: Мы готовы показать Западу правду о Херсонской области
Екатерина Коршунова