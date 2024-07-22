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В Белгородской области умерла женщина, раненная при атаке ВСУ

Гладков сообщил о смерти женщины, раненной в Шебекино полторы недели назад
22 июля 2024, 09:25
Фото: iStock/Artem_Furman

Фото: iStock/Artem_Furman

Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что пострадавшая полторы недели назад из-за атаки ВСУ города Шебекино Белгородской области скончалась.
Некоторое время назад женщина была серьезно ранена. Гладков выразил глубокие соболезнования близким погибшей.

По словам губернатора, в тяжелом состоянии находится мужчина, который получил ожоги во время атаки украинскими боевиками села Маломихайловка.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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