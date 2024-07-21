В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

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В городе Белгород, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность, передает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – сообщил он населению.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь семь украинских беспилотных летательных. аппаратов (БПЛА) над Курской областью и один над Белгородской.
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Александр Климов