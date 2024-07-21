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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
21 июля 2024, 04:47
Фото: IStock/e-crow

Фото: IStock/e-crow

В городе Белгород, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность, передает глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.


«Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – сообщил он населению.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь семь украинских беспилотных летательных. аппаратов (БПЛА) над Курской областью и один над Белгородской.

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Стали известны подробности вербовки подрамника железной дороги близ Рязани
Украина обещала выплатить подрывник железной дороги близ Рязани $15 тысяч
21 июля 2024, 05:02

Фото: istockphoto/Wasan Tita

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал вину в подрыве железной дороги в Рязанской области в 2023 году, полностью раскаялся в содеянном, передает ТАСС на основе данных правоохранительных органов.
Мужчина заявил, что в качестве награды за совершенное преступление должен был получить от украинских спецслужб 15 тысяч долларов. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, Сидики связался с украинской стороной по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и подвергся вербовки.

«Пообещали выплатить ему 15 тысяч долларов США. Как ни странно, обещанных денег он не получил», – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Сидики планировал совершить еще один теракт в декабре в 2023 года в районе Дашки в Рязани.Подрыв самодельных взрывных устройств (СВУ) произошел утром 11 ноября на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост близ Рязани. В результате инцидента 19 вагонов грузового поезда сошли с путей.

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#рязанская область
#полиция
#суд
#украина
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В российском регионе трое мужчин одновременно утонули в карьере
МЧС: в Улан-Удэ трое мужчин одновременно утонули в карьере
21 июля 2024, 04:24

Фото: IStock/Jakub Zerdzick

Трое мужчин одновременно утонули на карьере в микрорайоне Тулунжа в Улан-Удэ, Республика Бурятия. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы главного управления МЧС России по региону в Telegram-канале.
По информации ведомства, спасатели обнаружили их тела.

«Трагедия произошла сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа. Тела трех мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на берегу карьера установлен знак «Купание запрещено».

Ранее в реке Илек под Оренбургом утонули два подростка. Это произошло вблизи села Тамар-Уткуль в Соль-Илецком районе.

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#мчс
#смерть
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Генконсульство отреагировало на данные об отравлении россиян в Турции
21 июля 2024, 01:07

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Генеральное консульство России в Анталье высказалось о данных об отравлении россиян в турецком отеле на западе страны, передает РИА Новости.
В дипломатическом представительстве отметили, что проверят информацию об отравлении россиян в Турции.

«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты держат вопрос в повестке», – подчеркнул сотрудник дипломатического ведомства.

Ранее российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле Турции.

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#россияне
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Стало известно о гибели при ударе ВСУ по Белгородской области 16-летнего боксера
21 июля 2024, 00:23

Фото: iStock/maxim4e4ek

Шестнадцатилетний подросток, погибший в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детской площадке в Шебекино, был боксером, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.
Отмечается, что спортсмена госпитализировали.

«Несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти не удалось», – подчеркнули в пресс-службе.

Похороны состоятся в понедельник, 22 июля.

Ранее стало известно, что подросток, пострадавший 11 июля при ударе украинских войск по детской площадке в городе Шебекино Белгородской области, умер в больнице.

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#больница
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Минздрав хуситов: в результате израильского удара пострадали 80 человек
20 июля 2024, 23:49

Фото: istockphoto / Motortion

При израильском ударе по порту Ходейда на западе Йемена пострадали по меньшей мере 80 человек, сообщили представители министерства здравоохранения движения «Ансар Алла» (хуситов), пишет РИА Новости.
По их данным, большая часть пострадавших получила ранения вследствие сильных пожаров.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль нанес удар по Йемену в отместку за атаку хуситов Тель-Авива. До этого, согласно его данным, хуситское движение осврешло атаки на Израиль более 200 раз.

Напомним, 19 июля хуситы атаковали Тель-Авив при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) , который упал вблизи посольства США. В результате происшествия погиб мужчина, еще восемь человек получили ранения.

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#пожар
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В Дагестане из-за шести соток земли расстреляли участника СВО
20 июля 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В Дагестане земляки-рэкетиры расстреляли участника специальной военной операции Бозигита Алибекова. Конфликт произошёл из-за земельного спора.
История с землёй началась ещё в 2015 году, передаёт телеграм-канал Baza. Тогда глава села Ачагул по фиктивной справке вывел гектар земли из государственной собственности. Позднее, когда махинации были раскрыты, на землю был наложен арест. Шесть соток из этого гектара получил местный житель Магомед Алибеков, однако право собственности не оформил.

Из-за неразберихи с документами на участок также стала претендовать и семья жительницы села Махмудовой, состоящей с Магомедом в родстве. Тем временем, из зоны СВО вернулся сын Алибекова Бозигит и они начали на спорном участке строительные работы.

Это не понравилось семейству Махмудовых, и конфликт вышел на новый уровень. 13 июля в селе произошла массовая перестрелка с участием сторонников Махмудовых и Алибековых. Применялся пистолет Макарова и карабин «Сайга». В результате Бозигит был убит, ещё четыре человека получили ранения.

Правоохранители опасаются, что конфликт далеко не исчерпан, так как на похороны приедет брат Бозигита, который сейчас также проходит службу в зоне СВО. Опасаясь нового кровопролития, полиция сейчас держит в селе три усиленных экипажа ДПС.

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В Омске во время пожара после аварии на газопроводе погиб человек
20 июля 2024, 18:40

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Омске ликвидирован пожар, в результате которого сгорели шесть домов в частном секторе. Один человек погиб.
Огонь вспыхнул во время устранения неполадок на газопроводе сотрудниками газовой службы, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Омской области. Огонь распространился на территории в тысячу квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция, прокуратура и следователи. В ходе тушения огня было найдено тело одного погибшего.

Огонь вскоре удалось ликвидировать. Следственный комитет начал проверку в связи с пожаром. Кроме того, региональной прокуратурой также инициирована проверка обстоятельств возникновения возгорания. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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В здании ТЦ «Галерея» в центре Петербурга начался пожар
20 июля 2024, 17:06

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В знаменитом торговом центре «Галерея», что на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, начался пожар. Очевидцы впервые заметили задымление на фудкорте на пятом этаже в четвёртом часу дня.
Покупателей и сотрудников торгового комплекса по громкой связи попросили покинуть здание, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». На место прибыли пожарные, которые сразу приступили к обследованию здания, чтобы выяснить местонахождение очага возгорания. К тому времени дым был заметен уже и над крышей торгового центра. Были привлечены 19 человек личного состава пожарно-спасательной службы и четыре машины специальной техники.

Источник огня и дыма был обнаружен в кафе на пятом этаже. Горение происходило в вентиляционной вытяжке. Оно было ликвидировано в течение нескольких минут. От дыма и огня никто не пострадал. На время инцидента в районе «Галереи» было временно перекрыто движение по Лиговскому проспекту.

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Мэр Краснодара Наумов приехал на митинг жителей из-за отсутствия света
20 июля 2024, 15:30

Фото: istockphoto/kornyeyeva

В микрорайоне Россинского в Краснодаре в восьми домах уже на протяжении месяца происходят массовые отключения электричества. Возмущённые жители решили привлечь к проблеме внимание местных властей и перекрыли проезжую часть улицы Краеведа Соловьёва.
Жители двух домов по этой улице и улице Крузенштерна остались к тому же и без воды из-за аварии на электросетях. К митингующим гражданам приехал мэр Краснодара Евгений Наумов. Он сообщил в своём телеграм-канале, что жителям указанных домов будет организован подвоз воды, соответствующее распоряжение уже отдано. Сообщалось, что в жилых комплексах «Атлант», «Дружный» и «Краски» электричества нет уже почти сутки.

По словам местных жителей, свет отключали сначала по одному разу в неделю, потом по три. Теперь в домах, некоторые из которых на 540 квартир, света нет по 12-15 часов в сутки. При этом в городе 39 градусов. Жители говорят, что о плановых работах УК их не предупреждала. Краснодарэнерго на звонки не отвечает, аварийная служба не выезжает. Глава городской администрации пообещал взять ситуацию с восстановлением в домах нормального электроснабжения под свой личный контроль.

Стоит отметить, что проблемы с электроснабжением этим летом происходят не только в Краснодаре, но и в Ейске, и ряде других городов на юге России из-за дефицита мощности в энергосистеме и перегрузки сети из-за высокого потребления.

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