Гладков: В Белгородской области нашли более ста суббоеприпасов

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После обстрелов со стороны ВСУ Белгородской области на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружено более сотни опасных суббоеприпасов. Жителей просят не приближаться к опасным предметам и немедленно сообщать о таких находках в оперативные службы.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что около ста боеприпасов, известных как «колокольчики» были найдены сапёрами и спасателями всего за несколько дней. Гладков убедительно попросил местных жителей, особенно детей, не приближаться к опасным предметам и, тем более, не трогать их.
Как рассказал руководитель областной администрации, следует немедленно позвонить по номеру экстренной службы и сообщить оператору точное место находки, описание найденного предмета и контактный номер телефона. Это позволит сапёрам и взрывотехникам оперативно отреагировать на опасность. По возможности необходимо оградить опасное место и не подпускать туда детей.
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