Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область

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В Брянской области силами противовоздушной обороны сбит вражеский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарата самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, в ходе атаки вражеского беспилотника никто не пострадал. На земле разрушений также нет. На месте работают специалисты оперативных служб региона.
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