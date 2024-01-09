Два беспилотника ВСУ атаковали объект ТЭК в Орле

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Сразу два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать объект топливно-энергетический комплекса в Орле. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«Друзья, сообщаю, что на территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса», - написал Клычков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что возникшее в ходе падения двух вражеских БПЛА возгорание было оперативно локализовано. Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники всех экстренных служб города. Ситуация полностью контролируемая. Глава региона также призвал местных жителей соблюдать бдительность.
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Элина Позднякова