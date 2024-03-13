Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город

Фото: сайт Кремля
В течение суток после атаки беспилотников в Белгороде пострадали несколько объектов, включая администрацию города, семь квартир, два частных дома, два коммерческих объекта и десять автомобилей.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что противник использовал пять беспилотных летательных аппаратов.
По данным губернатора, в результате пострадали четыре человека. Две женщины были госпитализированы: одна получила осколочные ранения различных частей тела, вторая — ранения головы. Двое других пострадавших получили медицинскую помощь на месте и не потребовали госпитализации.
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«Противник атаковал город Белгород с помощью пяти БПЛА... Повреждены здание администрации, семь квартир в одном многоквартирном доме, два частных дома, два коммерческих объекта, здание торговой организации и 10 легковых автомобилей», — написал он.
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Артем Кузьмин