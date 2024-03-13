Губернатор Гусев: За ночь над Воронежской областью силы ПВО сбили более 30 БПЛА

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В ночь на среду, 13 марта, более 30 украинских беспилотников пытались атаковать объекты на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Александр Гусев, в частности, сообщил, что в Бутурлинском районе в результате атаки беспилотников повреждения получили частный жилой дом и трансформаторная подстанция. В Советском районе области была частично разрушена кровля магазина. Пострадавших среди местных жителей нет, добавил губернатор.
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