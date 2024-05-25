В Белгороде за 5 минут прогремели 20 взрывов

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Как минимум 20 взрывов прогремело в Белгороде на фоне работающего сигнала ракетной опасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.
Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 22:09 по московскому времени.
Во время работы сирены была слышна серия взрывов. За пять минут погремело не менее 20 ударов.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что дежурные средства ПВО в Белгородской области сбили 15 украинских ракет, запущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Попытка террористической атаки на территории России была пресечена в районе 19:00 по московскому времени.
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Во время работы сирены была слышна серия взрывов. За пять минут погремело не менее 20 ударов.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что дежурные средства ПВО в Белгородской области сбили 15 украинских ракет, запущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Попытка террористической атаки на территории России была пресечена в районе 19:00 по московскому времени.
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Анастасия Чинкова