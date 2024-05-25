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В Белгороде за 5 минут прогремели 20 взрывов

В Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прогремели 20 взрывов
25 мая 2024, 22:24
Фото: iStock/Standart

Фото: iStock/Standart

Как минимум 20 взрывов прогремело в Белгороде на фоне работающего сигнала ракетной опасности. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.
Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 22:09 по московскому времени.

Во время работы сирены была слышна серия взрывов. За пять минут погремело не менее 20 ударов.



Ранее Министерство обороны России сообщало, что дежурные средства ПВО в Белгородской области сбили 15 украинских ракет, запущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Попытка террористической атаки на территории России была пресечена в районе 19:00 по московскому времени.

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#ракетная опасность
#всу
В Севастополе отменили воздушную тревогу
25 мая 2024, 22:50

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
Отмечается, что тревога была объявлена в 21:57 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Белгороде была включена сирена ракетной опасности. На фоне её работы в течение пяти минут прогремело сразу 20 взрывов. Украинские войска за минувшие сутки несколько раз обстреляли регион, погибли несколько человек.

Глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура ранее сообщал, что открытие Украиной шлюзов ДнепроГЭС и поступление воды в Северо-Крымский канал позволит обеспечить большим количеством воды крымские фермерские хозяйства. При этом такой шаг снизит уровень воды в украинском Днепровском водохранилище.

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#севастополь
#воздушная тревога
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Выросло число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области
Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области достигло трёх
25 мая 2024, 22:15

Фото: iStock/Motortion

Число погибших в результате обстрела украинскими войсками Белгородской области достигло трёх человек. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Снаряд ВСУ совершил прямое попадание во двор частного жилого дома в посёлке Дубовое, в результате чего погибла мирная жительница. В момент прилёта она находилась в теплице и скончалась от травм, несовместимых с жизнью, до прибытия бригады скорой помощи.

Также при обстреле ВСУ населённых пунктов Дубовое и Таврово получили ранения четыре человека. Они были госпитализированы в медучреждения.

До этого сообщалось, что дежурные средства ПВО в субботу вечером сбили 15 снарядов реактивной систему залпового огня (РСЗО) Vampire над Белгородской областью.

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#всу
#обстрел
#белгородская область
#погибший
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ПВО сбила 15 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области
25 мая 2024, 21:23

Фото: iStock/Zeferli

Дежурные средства ПВО сбили 15 снарядов украинской РСЗО Vampire в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что в субботу в районе 19:00 мск была пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку по российским объектам с помощь ракет реактивной системы залпового огня Vampire.

В результате средствами ПВО было сбито 15 снарядов над Белгородской областью.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские десантники с помощью FPV-дрона сбили ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга», направлявшийся в сторону позиций ВС РФ для сброса мин. В результате дрон упал, не причинив вреда российским позициям.

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#пво
#снаряд
#вс рф
#всу
#белгородская область
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ВС РФ уничтожили склад ВСУ в помещении торгового центра в Харькове
25 мая 2024, 21:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

Российские войска уничтожили склад ВСУ, расположенный в помещении торгового центра. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
Отмечается, что украинские военные использовали склад торгового центра «Эпицентр» для хранения вооружения. По объекту ВС РФ нанесли ракетный удар, в результате чего хранилище было полностью уничтожено.

Ранее «Радио 1» публиковало кадры последствий ракетного удара ВС РФ по торговому центру в Харькове. На них виден пожар и густой дым, поднимающийся от здания. Подробнее читайте здесь.

Также ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что жители освобождённых населённых пунктов региона в скором времени начнут получать российские документы.

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#всу
#вс рф
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Ребёнок пострадал при ударе ВСУ по легковому автомобилю под Белгородом
25 мая 2024, 21:01

Фото: iStock/MukundaDe

ВСУ атаковали движущийся легковой автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадал девятилетний ребёнок. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что за минувшие сутки сразу несколько населённых пунктов области подверглись атаке украинских войск, произведённых с помощью дронов-камикадзе.

На трассе между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района ВСУ атаковали движущийся автомобиль, прогремел взрыв. В результате пострадала девятилетняя девочка, которая получила осколочное ранение левой голени. Ребёнка экстренно доставили в больницу. Автомобиль полностью сгорел.

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#всу
#обстрел
#автомобиль
#белгородская область
#дрон
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«Недалеко от Киева»: в Британии спрогнозировали крупнейшую битву за время СВО
Меркурис: битва за Славянск и Краматорск может стать крупнейшей в ходе СВО
25 мая 2024, 20:33

Фото: iStock/Evgeny555

Сражения за Славянск и Краматорск могут стать самыми масштабными в ходе СВО. С таким предположением выступил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время готовится почва для наступления ВС РФ. Вероятно, что осенью будет произведено наступление в направлении Славянска и Краматорска, которое может стать крупнейшей битвой за всё время конфликта.

Меркурис отметил, что после освобождения этих городов ВС РФ получит контроль над всем Северным и Центральным Донбассом. Эксперт допустил, что после этого военным откроется путь до реки Днепр в районах, приближённых к Киеву.

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#сво
#военные
#вс рф
#всу
#конфликт
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Антонов назвал ситуацию, при которой Украина потеряет ещё больше территорий
Антонов: Украина потеряет территории, если США будут игнорировать предложения РФ
25 мая 2024, 20:22

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина потеряет ещё больше территорий, если Соединённые Штаты проигнорируют предложения России по мирным переговорам. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.
Также посол высказался о саммите по Украине, который состоится в Швейцарии. Антонов назвал его «профанацией», которая не способна заменить серьёзную дипломатическую и юридическую работу России и Украины.

По словам дипломата, эта конференция нацелена на то, чтобы отвлечь мировую общественность от серьёзных проблем современности. К тому же, «швейцарская сходка» не имеет права подтверждать легитимность украинского президента Владимира Зеленского.

Саммит по Украине состоится 15-16 июня в Швейцарии. Россия не будет участвовать в этой конференции, на которую были приглашены около 160 государств.

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#украина
#сша
#россия
#сво
#политика
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ВСУ обстреляли посёлок под Белгородом, есть погибшие
Гладков: два человека погибли при обстреле ВСУ Октябрьского под Белгородом
25 мая 2024, 19:33

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские войска обстреляли посёлок Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что населённый пункт был обстрелян из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

В результате ударов два человека погибли от множественных осколочных ранений. Ещё 10 человек пострадали. Среди них есть восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения. Все они доставлены в больницы Белгорода.

Также один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Пожарные ликвидируют возгорания.

Ещё в 21 частном доме выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы.

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#украина
#россия
#всу
#обстрел
#белгородская область
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Зеленский признался, что ни одна страна не предлагала Киеву отправить свои войска
Зеленский: никто из партнёров Киева не предлагал отправить свои войска в страну
25 мая 2024, 19:18

Украина не получала ни от одной страны предложений отправить своих военных, а вся информация об этом поступала исключительно из СМИ. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.
Он подчеркнул, что Киев никогда сам не обращался и не получал от других стран предложений об отправке войск на Украине. В СМИ активно обсуждали данный вопрос, но это ни к чему не привело.

При этом Зеленский отметил, что Киев был бы рад такой помощи и поддержал бы решение западных партнёров об отправке войск.

Ранее сообщалось, что Зеленский может предложить странам НАТО напрямую сбивать российские ракеты силами альянса.

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