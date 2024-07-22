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Гладков сообщил о ранении двоих детей при атаке со стороны ВСУ под Белгородом

22 июля 2024, 17:43
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Двое детей ранены в результате атаки со стороны боевиков ВСУ под Белгородом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Чиновник отметил, что все произошло в Никольском.
«У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго – поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги», — написал глава региона.

Гладков добавил, что пострадавших отправили в больницу. Кроме того, сообщается, что при ударе украинских националистов повреждены пять машин, в десятке домов осколки снарядов повредили заборы, крыши и окна.



В частности, у одного из домов в Вергилевке пробиты крыша и летняя кухня. Повреждения получил один социальный объект.

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#вячеслав гладков
Известны обстоятельства крушения SSJ 100 в Подмосковье
Специалисты МАК установили обстоятельства крушения SSJ 100 под Коломной
22 июля 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной установили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Отмечено, что крылатая машина превысила заданный скоростной режим и стала пикировать.
«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось», - сказано в заявлении МАК.

Самолет SSJ-100 упал 12 июля во время полета из Луховиц в авиагавань «Внуково». По предварительной информации, он летел с завода после ремонтных работ. На борту было три человека, все являлись членами экипажа.

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#самолёты
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Журналистку Курмашеву осудили на 6,5 лет колонии по делу о «фейках» про армию
22 июля 2024, 17:49

Фото: istockphoto / Rawf8

В декабре прошлого года было возбуждено дело о «фейках» против Алсу Курмашевой.
По мнению обвинения, ее книга «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину» содержала «ложную информацию».

«Алсу Курмашева, журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (деятельность признана нежелательной в России), была приговорена к шести с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про армию», — сообщили в РБК.

Из карточки дела на сайте суда следует, что обвинительный приговор был вынесен 19 июля.

По версии обвинения, ложная информация содержалась в книге Курмашевой «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». Она была опубликована в ноябре прошлого года в интернете на сайте «Idel.Реалии», который был признан иностранным агентом.

Курмашева была арестована в октябре прошлого года за неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иностранных агентов. В декабре того же года против неё возбудили новое дело по статье о распространении «фейков» про российскую армию.

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В Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда

«Страна.ua»: в Одессе двое подрались из-за нацистской символики на тату
#приговор
#дело
#радио
#книга
#информация
#всу
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Сооснователя Рунета Солдатова посадили на два года
22 июля 2024, 17:36

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Одного из создателей Рунета приговорили к двум годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями.
Савеловский районный суд Москвы признал бывшего заместителя министра связи, одного из создателей российского сегмента интернета Алексея Солдатова виновным в злоупотреблении полномочиями. Приговор был вынесен 22 июля по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

«Суд назначил Солдатову два года колонии общего режима. Также были вынесены приговоры другим фигурантам дела — бизнес-партнёрам Солдатова Евгению Антипову и Андрею Шкиттину», — сообщила об этом в комментарии для РБК его адвокат Екатерина Чупарнова.

Уголовное дело в отношении Солдатова было возбуждено в 2019 году. Изначально его, Антипова и Шкиттина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). За это преступление им грозило до 10 лет лишения свободы. Однако в феврале 2022 года обвинение было переквалифицировано.

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#суд
#приговор
#преступление
#дело
#бизнес
#уголовное дело
#ук
#адвокат
#обвинение
#наказание
#рф
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В Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда
В Уфе арестован мужчина, выстреливший из пневматической винтовки в ногу девочке
22 июля 2024, 17:06

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Уфе арестован местный житель, который выстрелил из пневматической винтовки в ногу прячущейся под козырьком подъезда от дождя 10-летней девочке. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Уточняется, что пострадавшая гуляла во дворе своего дома вместе с подругами. Когда начался дождь, дети решили спрятаться под козырьком подъезда.

В это время мужчина выстрелил из пневматической винтовки в сторону детей. Пуля попала в ногу десятилетней девочки. Ее прооперировали.

Во время допроса злоумышленник пояснил, что таким способом хотел напугать девочек, которые якобы шумели и мешали ему отдыхать. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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#уголовное мужчина
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#пистолет
#выстрел
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Нашли закопанной в собственном подвале: Загадочная история убийства девочки под Орлом
В Орловской области тело девочки нашли в подвале собственного дома: что известно
22 июля 2024, 16:15

Фото: istock/toxawww

Девятилетнюю девочку из Орловской области обнаружили мертвой спустя несколько месяцев поисков в подвале двухэтажного дома, где она проживала со своей семьей. О том, что случилось с несовершеннолетней Викторией Гнедовой, расскажет редакция «Радио 1».

Виктория Гнедова пропала без вести

Инцидент произошёл в июне 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области. Были летние каникулы, школьница находилась одна дома, её родители были на работе. Вернувшись домой, они обнаружили, что Вики нет, а на столе стоит недоеденный обед. Папа и мама подумали, что она ушла гулять, но в девять часов вечера девочка так и не вернулась домой. Никто из соседских ребят её не видел.

Масштабные поиски ребенка

Родители сразу вызвали полицию. Начались масштабные поиски, в которых принимали участие тысячи человек. Ребёнка искали полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители. Водолазы обследовали дно водоемов, были прочесаны сотни километров полей, лесов, оврагов. Поиски продолжались все лето и первые недели сентября, но никаких следов ребенка обнаружено так и не было.

Фото: istock/Nastco


Следственный комитет возбудил уголовное дело

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял его под свой личный контроль.

Фото: istock/blinow61

Появился подозреваемый

По данным «‎КП», по делу появился подозреваемый. Им оказался 61-летний местный житель. В отношении мужчины начали проводить следственные действия.

Он ранее уже был задержан за совершение другого преступления — изнасилования. Позже стало известно, что мужчина не просто односельчанин семьи, но и проживает с ними в одном доме.

Сейчас мужчина арестован. Источники в правоохранительных органах сообщают, что его проверят на возможную причастность к целой серии преступлений в отношении несовершеннолетних на сексуальной почве. Первые из этих эпизодов относятся к 1990-м годам.

Россиянин переехал в село в 1990-х. Ничего подозрительного за ним не замечали, разве что его семья любила злоупотреблять алкоголем. Дети подозреваемого, к слову, уже скончались, и, по рассказам соседей, спиртное сыграло не последнюю роль. Мужчина работал в школе слесарем-сантехником, то есть постоянно находился среди малолетних. Свидетели рассказывают, что слышали от детей, что «дяденька» угощал их мороженым и конфетами, но никаких подозрений это не вызвало.

Находилась в подвале собственного дома

В результате следственных действий удалось найти место, в котором убийца захоронил тело школьницы. Все это время Вика находилась в подвале собственного дома, опознать её удалось по одежде.

Фото: istock/Андрей Клеменков

Как было совершенно убийство — пока неизвестно. Кроме этого, остается открытым вопрос — совершал ли подозреваемый насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

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#школьница
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«Страна.ua»: в Одессе двое подрались из-за нацистской символики на тату
22 июля 2024, 16:04

Фото: istockphoto / mrohana

В Одессе произошёл конфликт между двумя мужчинами. Причиной ссоры стала татуировка со свастикой на руке одного из них.
«Инцидент произошёл на улице. Одессит сделал замечание мужчине, который, по его мнению, «носит свастику» и при этом говорит на русском языке. Мужчина призвал его говорить на украинском языке, а затем неожиданно ударил по телефону, который снимал их разговор», — поделили в МК.

После этого горожанин достал нож и пошёл следом за молодым человеком, который был в шортах и с татуировками. В конце мужчина пригрозил, что скоро всё закончится, и ушёл.

По некоторым данным, в конфликте участвовали военные, однако пока это не подтверждено.

Ранее в Севастополе произошёл похожий инцидент: мужчина в троллейбусе напал на попутчиков, которые слушали гимн России на телефоне.

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#военные
#нож
#инцидент
#мужчина
#одесса
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Мужчина выжил после падения в чан с расплавленным алюминием в Швейцарии
22 июля 2024, 15:39

Фото: istockphoto/SafakOguz

Мужчина чудом выжил после падения в чан с расплавленным алюминием в Швейцарии. Об этом сообщили журналисты The Daily Mail. Уточняется, что 25-летний электрик погрузился в чашу по колено. Температура по цельсию составляла 720 градусов. Рабочий получил обширные травмы с ожогами, его доставили к медикам на вертолете. Полицейские сейчас разбираются в причинах инцидента.
Ранее сообщалось, что мужчину в Китае заперли в темноте на четыре дня, чтобы он уволился с работы по собственному желанию, теперь компания должна ему в переводе на рубли 4,6 миллиона.

А в Новой Зеландии врачи забыли вытащить медицинский тампон из тела женщины после операции.

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#мир
#швейцария
#новости
#рабочие
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Женщина 43 года провела в тюрьме по ложному обвинению
В США отменили обвинительный приговор женщине, которая провела в тюрьме 43 года
22 июля 2024, 15:35

Фото: istockphoto / thawornnurak

В США из тюрьмы вышла 64-летняя женщина, которая провела за решеткой 43 года по ложному обвинению. Об этом пишет Associated Press.
Сообщается, что в 1980 году Сандру приговорили к пожизненному сроку за убийство сотрудницы библиотеки, которого она не совершала. Обвинительный приговор был вынесен на основе показания женщины, которое было получено нечестно. Отмечается, что во время допросов она находилась под воздействием седативных препаратов и отвечала на вопросы односложно. Ни одной улики у прокурора и следствия против женщины не было, однако судья счёл вину женщины доказанной.

Сандра не согласилась с вынесенным решением и стала бороться. Адвокаты женщины подавали апелляции, пытаясь доказать её невинность. Им удалось добиться пересмотра дела в этом году. По мнению судьи, следователи проигнорировали улики, указывающие на другого подозреваемого — полицейского. Его видели в день убийства у дома библиотекарши, он хотел расплатиться банковской картой погибшей, а у него дома нашли её серьги.

Суд отменил пожизненный приговор. Генеральный прокурор пытался оспорить это решение. Он позвонил в тюрьму и запретил отпускать Сандру, однако ему пригрозили наказанием за неуважение к суду. Женщина смогла выйти на свободу после 43-летнего заключения, 19 июля её встретила дочь, внучка и сестра.

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#суд
#приговор
#убийство
#следователи
#женщина
#библиотеки
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Хинштейн: «Обидчику» сына зампреда 6-го кассационного суда вынесли приговор
22 июля 2024, 15:22

Фото: iStock/Zolnierek

Сегодня, 22 июля, Ново-Савиновский суд признал Хыяла Бадалова виновным в умышленном причинении вреда здоровью Дамилу Габдуллину — сыну бывшего председателя Советского суда Казани, зампреда 6-го кассационного суда в Самаре Радика Габдуллина. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам депутата, Бадалова незаконно держали за решеткой по причине того, что он осмелился ответить на пьяные выходки судейского сына. Уточняется, что мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы.

Хинштейн отметил, что справедливость восстановлена, несмотря на попытки судейской корпорации незаконно осудить человека за преступление, которое он не совершал. В процессе следствия было установлено непроцессуальное вмешательство Габдуллина-старшего, а также что Дамил Габдуллин сам спровоцировал конфликт.

Напомним, в декабре 2022 года Дамил Габдуллин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал драку с незнакомцем, которого оскорбил. Полиция мгновенно возбудила уголовное дело и арестовала обидчика по обвинению в хулиганстве.

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#полиция
#преступление
#конфликт
#уголовное ограничения
#суд
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