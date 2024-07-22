Гладков сообщил о ранении двоих детей при атаке со стороны ВСУ под Белгородом

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Двое детей ранены в результате атаки со стороны боевиков ВСУ под Белгородом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Чиновник отметил, что все произошло в Никольском.
«У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго – поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги», — написал глава региона.
Гладков добавил, что пострадавших отправили в больницу. Кроме того, сообщается, что при ударе украинских националистов повреждены пять машин, в десятке домов осколки снарядов повредили заборы, крыши и окна.
В частности, у одного из домов в Вергилевке пробиты крыша и летняя кухня. Повреждения получил один социальный объект.
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Никита Кротов