Гладков: три бойца белгородской самообороны ранены в результате атаки БПЛА

Фото: istockphoto/Diy13
Трое бойцов белгородской самообороны ранены в результате атаки беспилотника в Борисовском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены», – написал Гладков.
По словам главы региона, пострадавших доставили в белгородскую городскую больницу, им оказывают всю необходимую помощь. Гладков добавил, что их состояние стабильно. Один боец находится в состоянии средней тяжести, а двое других получили легкие ранения.
До этого чиновник информировал, что в минувшую пятницу, 7 июня, украинские неонацисты ударили дронами по двум автомобилям под Белгородом. Один человек пострадал.
Читайте также:
Минобороны: над семью регионами РФ за ночь уничтожили 25 БПЛА ВСУ
В 20 километрах от Луганска сбили два БПЛА самолетного типа
На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте уничтожили БПЛА ВСУ
Никита Кротов