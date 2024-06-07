В 20 километрах от Луганска сбили два БПЛА самолетного типа

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Система ПВО сбила 2 беспилотника самолетного типа в 20 километрах от Луганска. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.
До этого сообщалось о работе ПВО в небе над Луганском, были слышны несколько хлопков.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах западнее Луганска», — сообщила Романова.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак