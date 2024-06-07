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В 20 километрах от Луганска сбили два БПЛА самолетного типа

07 июня 2024, 02:39
Фото: istock / sommersby

Фото: istock / sommersby

Система ПВО сбила 2 беспилотника самолетного типа в 20 километрах от Луганска. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.
До этого сообщалось о работе ПВО в небе над Луганском, были слышны несколько хлопков.

«Российская ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в 20 километрах западнее Луганска», — сообщила Романова.


По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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«Руки трясутся»: украинский военком рассказал об ужасах мобилизации

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#всу
#беспилотник
Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе
Мэр Одессы Труханов: В городе произошли взрывы
07 июня 2024, 00:53

Фото: istock / aapsky

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Телеграм-канале.
«В городе слышны взрывы. Находитесь в безопасных местах», — написал он.
На данный момент воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее украинский военком рассказал об ужасах мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Руки трясутся»: украинский военком рассказал об ужасах мобилизации

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«Руки трясутся»: украинский военком рассказал об ужасах мобилизации
The Guardian: сотрудники ТЦК жалуются на враждебность со стороны украинцев
06 июня 2024, 22:47

Фото: iStock/reflection_art

Украина сталкивается с трудностями при наборе новых солдат. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Эмоционально это очень тяжело. Иногда к концу дня у меня руки трясутся так же сильно, как было на передовой», — рассказал сотрудник ТЦК.

В статье отмечается, что многие мужчины в стране стали прятаться дома, поскольку боятся нарваться на сотрудников военкоматов. Он отметил, что некоторые украинцы платили взятки, чтобы получить справки об освобождении от службы по медицинским показаниям или тайно покинуть Украину. На фоне серии коррупционных дел враждебность населения к мобилизационным органам усилилась.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

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#владимир зеленский
#мобилизация
#всу
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Боевики ВСУ насильно держат в заложниках непригодных к службе солдат-инвалидов
На Украине удерживают в подвале 55 десантников ВСУ, не пригодных к службе
06 июня 2024, 22:08

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

На Украине держат в подвале десятки десантников Вооруженных сил Украины, не пригодных к службе по инвалидности и не платят им зарплату. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады Илья Ярема заявил, что его отца и еще 54 человека содержат в подвале. Им не выплачивают деньги с марта. Не дают перевестись в другую часть или уволиться по состоянию здоровья, добавил он.

«По факту они там просто заложники… Они молчали более чем три месяца. Никаких действий от части не было», – заключил солдат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что раненый боец СВО сообщил об угрозах командования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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Стало известно, что Зеленский готовит Сырскому
Политик Лапин: Зеленский намерен обвинить Сырского в провалах и отстранить
06 июня 2024, 21:53

Президент Украины Владимир Зеленский обвинит главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского в провалах на фронте и заменит другим генералом. Об этом сказал киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Прямой»‎.
«Начали атаковать Сырского. Это же не просто так. Я говорил, что мы можем потерять генерала Сырского и не получить политика Сырского. Он, конечно, пытался «ухаживать» за Зеленским, но, как я понимаю, номер не прошел. На него все равно будут вешать всех собак», — сказал Лапин.

Также он заявил, что на месте президента Украины Владимира Зеленского извинился бы перед бывшим главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и попросил бы его вернуться в армию.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной обстановке для украинских военных почти на всех направлениях фронта из-за высокой интенсивности боевых действий. Он сообщил, что армия России ведёт активные боевые действия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. При этом российские военные продолжают штурмовать Волчанск и ведут бои на подступах к Временному Яру. Также, по его словам, ВС РФ наступают и на других направлениях.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#политика
#армия россии
#всу
#вс рф
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Спецназовец «Добряк» притворился бойцом ВСУ и ликвидировал наемников из Грузии
06 июня 2024, 20:44

Фото: iStock/zim286

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Добряк» рассказал, как во время разведки он обнаружил позиции Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Российская газета».
Сообщается, что опорный пункт был хорошо спрятан. Российские военные пришли во время ротации противника. Военный вспомнил, как во время осмотра блиндажа услышал звуки приближающейся смены Вооруженных сил Украины.

«Я вышел им навстречу и встал так, чтобы я их видел, а они меня — нет. Я увидел трех... людей. Они выглядели, как мои товарищи-чеченцы. Я подпустил их поближе и задал вопрос: «Кто такие?», — поделился он.

Военный рассказал, что они ответили — «свои, хлопцы», но увидев у одного на груди флаг украины, он скомандовал — «валим их!». Убитыми оказались грузинские наемники.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что военные спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область для работы в приграничных районах Харьковской области. Командир рассказал, что бойцы переброшены на разные участки боевого соприкосновения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Названы сроки получения Украиной истребителей F-16
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#сво
#наемники
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Песков рассказал, что главное для России в спецоперации
Песков: Россия продолжает спецоперацию, главное — достигнуть поставленных целей
06 июня 2024, 19:59

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главным для РФ является выполнение всех целей спецоперации. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, в настоящее время отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого.

Представитель Кремля заключил, что Россия будет внимательно следить за конференцией по Украине в Швейцарии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#сво
#вс спецоперация
#всу
#конференция
#швейцария
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Бывший разведчик Шаффер: США дали Путину возможность нанести ответный удар
06 июня 2024, 18:58

Фото: iStock/donfiore

Экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что разрешение ВСУ атаковать цели внутри РФ американским оружием даст Москве возможность отомстить. Об этом Шаффер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Бывший разведчик отметил, что глава российского государства Владимир Путин крайне разумно реагирует на западные провокации и проводит четкие границы своих красных линий.

Ранее американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что президент РФ Владимир Путин намерен избавиться от американского оружия на Украине и защитить свою страну.

Напомним, США позволили Украине наносить точечные удары своим оружием по российским территориям. Примечательно, что в данном случае речь шла о Харьковской области. Однако американский лидер Джо Байден в недавнем интервью констатировал, что Штаты не планируют разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю.

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#джо оружие
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Названы сроки получения Украиной истребителей F-16
Politico: летом страны Европы поставят на Украину 60 истребителей F-16
06 июня 2024, 17:27

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Киев может уже этим летом получить более 60 истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщает Politico.
В числе главных поставщиков выступят Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды. Украина требует от Соединенных Штатов и других государств активизировать программу подготовки летчиков ВСУ к боевому применению F-16.

Согласно информации источника, что у Киева есть 30 пилотов, которые готовы начать обучение на американской территории. Уточняется, что США оказались не готовы обучать более 12 пилотов-стажеров одновременно.

Ранее американский лидер Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. Американский лидер подчеркнул, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.

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#сша
#оружие
#украина
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#нидерланды
#всу
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#норвегия
#истребитель f-16
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«За что?»: боевик ВСУ пожаловался на командование Киева
Боевик ВСУ: Киев превратил Часов Яр в очередную крепость
06 июня 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Irina Piskova

В очередную крепость населенный пункт Часов Яр превращает командование Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», опубликовав жалобы одного из украинских боевиков. По его словам, крепостями уже были Северодонецк, Артемовск, Марьинка и Авдеевка.
«Я вообще не понимаю, как мы снова докатились до следующей «фортеци» (крепости). И все эти «фортеци», где кладут жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, просто уже руины, но там кладут жизни пацанов. И когда был этот «контрнаступ» в 2023-м, клали огромное количество пацанов – за что?» – пожаловался боевик ВСУ.

До этого о тяжелых боях в Харьковской области сообщал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он отметил, что мирное население эвакуируют, но боевики ВСУ бьют по гражданским.

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