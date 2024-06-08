Минобороны: над семью регионами РФ за ночь уничтожили 25 БПЛА ВСУ

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Российские силы ПВО за минувшую ночь сбили 25 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве отметили, что беспилотные летательные аппараты противника были ликвидированы в Белгородской, Ростовской, Тульской, Брянской, Астраханской областях. Уточняется, что в акватории Черного моря уничтожены 2 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.
В Минобороны добавили, что силы противовоздушной обороны успешно отразили все вражеские атаки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В Минобороны добавили, что силы противовоздушной обороны успешно отразили все вражеские атаки.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова