В небе над Смоленской областью сбит очередной беспилотник ВСУ

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Средства ПВО в 23:50 субботы уничтожили украинский беспилотник над территорией Смоленской области, сообщило Минобороны РФ.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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