Гладков: Житель белгородского села пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ

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Под украинским обстрелом села Репьяховка пострадал мирный житель, об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков своём Telegram-канале.
Напомним, 22 января Вооружённые силы Украины нанесли удар по белгородскому селу Репьяховка с помощью дронов-камикадзе.
По словам губернатора, повреждения получили фасад частного жилого дома и легковой автомобиль. В настоящий момент на месте происшествия продолжают свою работу оперативные службы.
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«В результате его падения с последующей детонацией пострадал мирный житель - у мужчины контузия, скорая доставляет его в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — прокомментировал последствия атаки Гладков.
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Евгения Парфентьева