Гладков: В Белгороде в результате взрыва в частном доме пострадали пять человек

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В результате взрыва и последующего пожара в частном секторе в Белгороде пострадали пять человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как сообщил губернатор в своём телеграм-канале, одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, другая — ушибленную рану в височной области и осколочное ранение плеча. У третьей также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, лица, закрытую черепно-мозговую травму, другой — ранения бёдер, осколочное ранение кисти. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждения получили 30 домовладений, пожарные ликвидируют два очага возгорания.
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