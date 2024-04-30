В Белгороде объявлена ракетная опасность

Командование 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады Десантно-штурмовых войск Украины сообщило, что один из один из убитых в Германии являлся их военнослужащим. Об этом сообщило командование подразделения на странице в Facebook*.