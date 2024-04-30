В Белгороде объявлена ракетная опасность

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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава области.Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Алина Юрчак