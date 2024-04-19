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В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность

19 апреля 2024, 00:10
Фото: istock / Photoboyko

Фото: istock / Photoboyko

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за вечер объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Телеграм-канале мэрии.
До этого опасность была объявлена в 22:59 мск. Вместе с этим, опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменена.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области. Для обстрела города украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#опасность
#сво
#всу
#рф
В Подмосковье договорились создать пансионат для участников СВО
18 апреля 2024, 22:03

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская и руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова договорились о совместной работе. Оно будут помогать участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
«На встрече мы с Мариной Анатольевной договорились о необходимости создания специального пансионата для участников СВО. Например, когда военнослужащие возвращаются домой после тяжёлого ранения, многие не в состоянии самостоятельно себя обслуживать. Среди таких людей могут быть одинокие, а им нужны особый уход и забота. Мы должны учитывать это», – поделилась Фаевская.
Подписанное соглашение предусматривает обмен информацией о нарушениях прав граждан, помощь и поддержку военнослужащим и ветеранам боевых действий, их семьям, а также правовое просвещение участников специальной военной операции.

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#московская область
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На Украине не придумали запасной план при отсутствии помощи со стороны США
Кулеба: У Киева нет плана Б при отсутствии помощи со стороны США
18 апреля 2024, 21:55

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Рада» заявил, что Киев не рассматривает альтернативного плана в случае отсутствия поддержки со стороны США и надеется на успешную реализацию имеющегося плана А.
«Я всегда говорил, что у нас нет необходимости в плане Б, потому что план А предполагает полноценное согласование решений, а не какие-то частичные варианты. Я передал госсекретарю Энтони Блинкену, что у нас нет альтернативного плана, и должен сработать план А», — цитирует Кулебу РИА Новости.
Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что в случае отказа США оказывать помощь Украине, Киев планирует обратиться к странам «Большой семерки» (G7) по «плану Б».

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#пво
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Украина открыла огонь по Токмаку из РСЗО
Рогов: Вооруженные силы Украины открыли огонь по Токмаку
18 апреля 2024, 21:27

Фото: istockphoto / vadimrysev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.
Он уточнил, что для обстрела города украинские военные используют реактивные системы залпового огня (РСЗО). Рогов также добавил, что в Токмаке действуют российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

Пока нет информации о разрушениях и пострадавших в результате удара по городу.

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#военные
#всу
#рф
#пво
#рогов
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В Харьковской области взорвался трубопровод
18 апреля 2024, 20:41

Фото: iCost/RamonCast

В Харьковской области взорвался трубопровод, пишет украинское издание «Страна».
По данным издания, в радиусе 40 метров от места взрыва даже начал плавиться асфальт, а столб пламени достиг высоты около 70 метров. В сообщении также прикреплены два видеофрагмента, на которых виден интенсивный пожар.

Издание не указывает точное местоположение поврежденного трубопровода и причину происшествия.

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Военкор Татаринов: Штурмовая группа ВСУ погибла на минах из-за своего командира
18 апреля 2024, 20:01

Фото: istockphoto/Dmytro Falkovskyi

Командир штурмовой бригады Вооружённых сил Украины капитан Андрей Стефанюк стал виновником гибели своего подразделения. Он завёл солдат на минные поля.
Об этом рассказал в своём телеграм-канале военный корреспондент Руслан Татаринов. Он отправил штурмовиков ВСУ на верную смерть, приказав переходить минное поле. За это уроженец Ивано-Франковска поплатился и сам. Он погиб в результате взрыва, так же как и множество бойцов из его бригады.

Минные поля не раз становились непреодолимым препятствием на пути украинской армии. Во время летнего контрнаступления, так широко разрекламированного и закончившегося полной неудачей, части ВСУ из-за плотности минных полей на подступах к российским рубежам часто даже не могли добраться до первой линии российской обороны.

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#смерть
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#всу
#мина
#взрыв
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Политолог Перенджиев назвал сроки передачи Украине оружия от США
Политолог Перенджиев: США постараются передать оружие Киеву к лету
18 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал предположение о том, что США постараются как можно скорее передать оружие Украине.
Он добавил, что возможно сделать это Штаты смогут в начале лета.

«Я думаю, предназначенную для ВСУ военную технику и ракеты передадут в июне. Они будут ускорять этот момент, понимая, что лето — самое благоприятное время для ведения боевых действий. Сейчас инициатива за ВС РФ, значит, дальше мы будем выступать, тем более летом. Так что США постараются как можно быстрее передать Украине военную технику», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Ранее Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Россия уничтожит все дальнобойные ракеты ATACMS, которые Запад передаст Украине.

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#сша
#лето
#политолог
#всу
#оружие
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Риттер: ВСУ отступают и сдают территории после ударов авиабомбами со стороны РФ
18 апреля 2024, 19:03

Фото: istock/Tomas Ragina

Российские военные наносят удары по ВСУ управляемыми авиабомбами, в результате чего они вынуждены отступать. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Все уже признают, что российская авиация просто прилетает, сбрасывает эти управляемые авиабомбы за пределами действия украинской ПВО, в результате чего гибнет весь личный состав ВСУ», — рассказал разведчик.
Он отметил, что российские военные немного продвигаются, ВСУ отступают, бомбы снова летят и уничтожают все, а ВС РФ опять двигаются вперед.
Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока киевские власти не одумаются и не капитулируют, ​пояснил он.

В зоне СВО российскими военными активно применяются авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь ЗРК противника.

Ранее сообщалось, что армия РФ может в скором времени полностью обрушить фронт ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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В Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского
СБУ: в Польше задержали подозреваемого в «подготовке покушения» на Зеленского
18 апреля 2024, 19:03

Совместными усилиями украинских и польских спецслужб на территории Польши был задержан подозреваемый в покушении на президента Владимира Зеленского. Об этом 18 апреля сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.
Отмечается, что задержанный является гражданином Польши и собирал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. По мнению украинских властей, это могло помочь спецслужбам России при подготовке покушения на украинского лидера во время его пребывания в Польше.

В настоящее время польская прокуратура предъявила обвинение задержанному за «готовность действовать в пользу иностранной спецслужбы».

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#сша
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#обвинение
#всу
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Политолог Перенджиев выразил уверенность в уничтожении Россией всех ATACMS ВСУ
18 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/MikeMareen

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Россия уничтожит все дальнобойные ракеты ATACMS, которые Запад передаст Украине.
«Мы стали действовать другими путями: уничтожаем структуры системы Starlink. ВСУ всё сложнее использовать эту систему навигации. Мы уничтожаем транспортные коммуникации для подвоза военной техники. Это угроза, но мы уже имеем опыт её отражения. Уничтожим все ATACMS. Также будем ликвидировать наёмников, которые обслуживают ATACMS», — отметил в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Он добавил, что у России есть наработки в отражении ракетных и артиллерийских ударов по нашей территории.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в зоне СВО пункт управления оперативного командования ВСУ «Север».

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#военные
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#всу
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