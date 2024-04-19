В Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе второй раз за вечер объявлена ракетная опасность. Об этом сообщается в Телеграм-канале мэрии.
До этого опасность была объявлена в 22:59 мск. Вместе с этим, опасность атаки беспилотных летательных аппаратов отменена.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области. Для обстрела города украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области. Для обстрела города украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак