ВСУ атаковали Белгород 10 реактивными снарядами РСЗО «Вампир»

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Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила десять реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВСУ выпустили снаряды по российскому региону минувшим утром. В результате происшествия никто не пострадал.
Прежде о последствиях атаки противника на регион сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он написал, что в селе Вязовое была повреждена линия электроснабжения.
Также из-за обстрела ВСУ повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах. Окна выбиты в одной из детских поликлиник, посечено три автомобиля граждан, добавил Гладков.
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Прежде о последствиях атаки противника на регион сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он написал, что в селе Вязовое была повреждена линия электроснабжения.
Также из-за обстрела ВСУ повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах. Окна выбиты в одной из детских поликлиник, посечено три автомобиля граждан, добавил Гладков.
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Анастасия Хохлова