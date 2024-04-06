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ВСУ атаковали Белгород 10 реактивными снарядами РСЗО «Вампир»

МО РФ: Десять реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожено над Белгородской областью
06 апреля 2024, 08:10
Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила десять реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВСУ выпустили снаряды по российскому региону минувшим утром. В результате происшествия никто не пострадал.

Прежде о последствиях атаки противника на регион сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он написал, что в селе Вязовое была повреждена линия электроснабжения.


Также из-за обстрела ВСУ повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах. Окна выбиты в одной из детских поликлиник, посечено три автомобиля граждан, добавил Гладков.

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#губернатор
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#происшествия
#Белгород
#Вячеслав Гладков
#всу
#вс рф
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Число эвакуированных жителей Орска возросло – губернатор Оренбургской области
Губернатор Паслер: Число эвакуированных жителей Орска возросло до 235 человек
06 апреля 2024, 06:52

Фото: iStock/shironosov

Число жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) в связи с прорывом дамбы, увеличилось до 235 человек, в том числе 73 ребенка, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

По последним данным, подтоплены около 600 домов на девяти улицах Орска. После прорыва дамбы затопленное электросетевое оборудование было отключено от сети, на месте происшествия работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

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#подтопление
#наводнение
#оренбургская область
#мчс
#эвакуация
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НА юго-западе Китая зафиксировано землетрясение
ТАСС: Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на юго-западе Китая
06 апреля 2024, 06:43

Фото: iStock/Petrovich9

Китайский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,9 в юго-западной китайской провинции Юньнань, передает информационное агентство ТАСС.
По данным центра, эпицентр землетрясения находился в округе Чжаотун, уезд Лудянь. Глубина эпицентра землетрясения составляет около 10 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях в Чжаотуне, население которого составляет около 4,8 млн человек, не поступало.

Ранее землетрясения магнитудой 4,8 и 4,0 состоялись вблизи Нью-Йорка.

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#китай
#нью-йорк
#землетрясение
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В Белгороде объявлена ракетная угроза в результате обстрелов ВСУ
Мэрия Белгорода: В городе объявлена ракетная тревога
06 апреля 2024, 06:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность , сообщается в Telegram-канале мэрии.
«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – говорится в сообщении.

В ночь и утро пятницы 5 апреля 53 беспилотных летательных аппарата совершили попытки атак на территории России. По данным Министерства обороны, системы ПВО сбили 44 беспилотника над Ростовской областью и шесть – над Кубанью. Беспилотники также были атакованы в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

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#россия
#белгородская область
#ракетная опасность
#ракетный удар
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#мэр
#всу
#украина
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«Около 600 домов на 9 улицах»: МЧС России о масштабах подтопления в Орске
МЧС России: Около 600 домов на 9 улицах подтоплены в результате прорыва дамбы
06 апреля 2024, 06:10

Фото: iStock/nnorozoff

Около 600 домов на девяти улицах оказались подтоплены в Орске Оренбургской области из-за провала дамбы, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Вода продолжает поступать в старую часть города, где расположен частный сектор. Спасатели используют плавсредства для эвакуации людей. Около 230 человек, в том числе 73 ребенка, находятся в 12 пунктах временного размещения.

На месте работают более 530 специалистов, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

Ранее администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации.

В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.

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#подтопление
#наводнение
#оренбургская область
#эвакуация
#мчс
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«Ситуация критическая»: Мэр Оренбурга Салмин о прорыве дамбы в Орске
06 апреля 2024, 05:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей отдаленных поселков и СНТ срочно эвакуироваться в связи с подъемом уровня воды в реке Урал, сообщается в Telegram-канале мэра.
«Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров!» – написал Салмин, отметив, что такой уровень превышает неблагоприятное значение, и вода продолжает прибывать.

По его словам, в городе подтоплено более 300 домов и 750 участков. Мэр призвал жителей брать с собой личные документы всех членов семьи, деньги, ценности, лекарства и предметы первой необходимости и уезжать к родственникам и знакомым или в пункты временного размещения.

Ранее администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации.

В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.

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Сотни спасателей привлечены к эвакуации жителей Орска
#подтопление
#эвакуация
#население
#спасатели
#наводнение
#оренбургская область
#мчс
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Обнаружена несработавшая часть системы пожаротушения в «Крокусе»
Часть системы пожаротушения не сработала во при пожаре в «Крокусе» – РИА Новости
06 апреля 2024, 05:11

Фото: iStock/Matt277

Из опросов пострадавших стало известно, что часть автоматической системы пожаротушения, отвечающей за подачу воды и порошка, в «Крокус Сити Холле» после пожара не сработала, передает РИА Новости с ссылкой на источник.
В то же время представитель службы экстренной помощи рассказал агентству, что система автоматически оповестила дежурного МЧС о пожаре и предупредила о возгорании здания.

Представитель ведомства допустил, что осциллирующая система пожаротушения, которая автоматически включается по инфракрасному сигналу от датчика и окружает весь зал, могла быть не активирована.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Ранее МИД России назвал «кощунственным» материал Foreign Policy, освещавший теракт в «Крокус Сити Холле».

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МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске
#крокус сити холл
#теракт
#владимир путин
#трагедия
#пожар
#мчс
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Подтопленные объекты энергетики Орска отключены от сети
Администрация: Подтопленные энергетические объекты Орска обесточены
06 апреля 2024, 04:50

Фото: iStock/happyphoton

После обрушения дамбы подтопленные энергетические объекты в Орске были отключены от сети, сообщается в Telegram-канале городских властей.
Приостановлено электроснабжение в районах, ограниченных улицами: 9 января, 40 лет Октября, Каховского, Красноармейской, Куйбышева, Народовольцев, Новостроечной и Орджоникидзе. В районах, не затронутых наводнением, электроснабжение подается по нормальным схемам.

Ранее администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации.

В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.

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В Орске из-за прорыва дамбы в зону подтопления попали около 10 тыс. человек
#подтопление
#наводнение
#мчс
#спасатели
#эвакуация
#оренбургская область
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Администрация Орска призвала жителей Старого города к срочной эвакуации
06 апреля 2024, 04:43

Фото: Istockphoto / Wheatfield

В ближайшее время весь жилой сектор Старого города Орска будет затоплен, жителям срочно нужно эвакуироваться, сообщается в Telegram-канале городских властей.
«В ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города. Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации», – отмечается в сообщении.

Также говорится, что эвакуационные автобусы ждут на пересечении улиц Карла Маркса и Первого Мая.

Ранее МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске.

В городе и Оренбургской области объявлено чрезвычайное положение.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Россияне, проживающие в зонах риска, были срочно эвакуированы в шесть пунктов временного размещения.

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МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске

Сотни спасателей привлечены к эвакуации жителей Орска

В Орске из-за прорыва дамбы в зону подтопления попали около 10 тыс. человек
#подтопление
#наводнение
#мчс
#спасатели
#эвакуация
#оренбургская область
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МЧС увеличило численность сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске
МЧС: Группировки сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске увечили до 440 человек
06 апреля 2024, 04:12

Фото: iStock/DmyTo

МЧС России увеличило силы и средства для ликвидации прорыва дамбы в Орске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В районе прорыва также работает аэромобильная оперативная группа МЧС России. Всего на месте задействовано 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер.

Продолжается эвакуация жителей Орска. 135 человек, в том числе 55 детей, были эвакуированы в пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что для ликвидации последствий прорыва дамбы в Орск направлено 240 спасателей и 113 единиц техники.

Вечером 5 апреля в Орске на улице Оренбургской прорвало плотину на реке Урал. В зоне затопления оказались более 4 000 домов и 10 000 человек. Для эвакуации жителей было подготовлено шесть пунктов временного размещения. До этого в плотине были обнаружены две течи, существовала вероятность ее обрушения.

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#оренбургская область
#мчс
#эвакуация
#спасатели
#река
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