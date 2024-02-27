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Гладков: В районе посёлка Разумное загорелось поле после атаки БПЛА

27 февраля 2024, 17:28
Фото: iStock/Олег Копьёв

Фото: iStock/Олег Копьёв

После атаки беспилотника на Белгородскую область в районе посёлка Разумное загорелось поле, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил глава Белгородской области.

По его словам, в результате попадания беспилотного летательного аппарата в поле разгорелся пожар, в районе объездной. В настоящий момент возгорание ликвидируют оперативные службы.


Позже Гладков сообщил, что разведывательный беспилотник ВСУ был сбит в районе Шебекинского городского округа. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

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#вячеслав гладков
#белгород
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#бпла
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В Петербурге пьяная мать избила 11-летнюю дочь за отказ идти за алкоголем
В Петербурге 11-летняя девочка попала в больницу после избиения матерью
27 февраля 2024, 18:33

Фото: iStock/SB Arts Media

В Санкт-Петербурге мать избила собственную 11-летнюю дочь за то, что та отказалась идти в магазин за пивом. Девочке понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, всё произошло вечером 26 февраля в Песочном. В больницу попала девочка с ушибами, травмой головы и сотрясением мозга. Оказалось, что девочку избила мать.

Оказалось, что она проживает в неблагополучной семье. 40-летняя мать постоянно пьет, оставляя дочь и младшего сына на попечение бабушке с дедушкой.

Женщина попросила девочку сходить в магазин за пивом и сигаретами. Она сделала это, однако предупредила, что больше не пойдет. Такое поведение девочки вывело мать из себя. Она схватила дочь за волосы, вырвала клок и нанесла несколько ударов по лицу. Этот процесс наблюдал и отчим, который предпочел не вмешиваться.

Девочка выбежала из квартиры и обратилась к соседям, которые и вызвали скорую помощь. По данному факту полиция проводит проверку.

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#волосы
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В РГГУ студентка с кувалдой напала на однокурсницу из-за парня
27 февраля 2024, 17:47

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В столичном РГГУ студентка с кувалдой напала на однокурсницу в туалете из-за того, что девушки не смогли поделить одного парня, с которым встречались одновременно. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, студентки учатся на четвёртом курсе. Вдруг они узнали, что на протяжении уже почти года одновременно встречаются с одним парнем. Он организовал встречу в кафе с обеими возлюбленными и сообщил, что выбирает одну из них, а с другой девушкой отношения он разорвал. Тогда отвергнутая пообещала отомстить.

Уже на следующий день обиженная девушка пронесла в университет полуторакилограммовую кувалду. В перерыве между парами она зашла за бывшей подругой в туалет, где и ударила соперницу по голове. Однако пострадавшей удалось сбежать. Из туалета она выбежала вся в крови. На место была вызвана скорая помощь. Рана оказалась неглубокой. Пострадавшая обратилась в полицию по факту нападения.

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В Москве умер известный бизнесмен и продюсер Гаврилов после резекции желудка
27 февраля 2024, 17:25

Фото: iStock/sudok1

В Москве скончался известный бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов после желудочного шунтирования в клинике доктора Тимура Хайдарова. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, операцию сделали еще 17 февраля в одной из самых престижных столичных клиник пластической хирургии IQ Plastique доктора Хайдарова. Операция прошла успешно и Гаврилова выписали домой. Однако уже через три дня бизнесмен почувствовал себя плохо.

20 февраля он вызвал скорую помощь и пожаловался на сильные боли в груди и животе, а также тяжесть при дыхании. Однако от госпитализации мужчина отказался. Позже его состояние ухудшилось. Гаврилов впал в кому и умер. По предварительным данным, причиной смерти стало заражение крови после резекции желудка.

Родственники продюсера уверены, что инфекцию ему занесли при операции. Теперь они будут судиться и добиваться наказания для звездного доктора. Сам Хайдаров пока историю не комментировал.

Прошлым летом Хайдаров покинул Россию в контексте конфликта с певицами Славой и Любовью Успенской, обвинившими его в неудовлетворительной пластической операции.

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#операции
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Россиянку арестовали за дискредитацию ВС РФ из-за наклеенных на памятник стихов
В Петербурге арестовали девушку за наклеенные на памятник стихи на украинском
27 февраля 2024, 15:52

Igor Vershinsky

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 18-летнюю местную жительницу Дарью Козыреву, подозреваемую в повторной дискредитации российской армии.
Как сообщает «Коммерсантъ», петербурженка будет находиться под стражей до 25 апреля. Заседание проходило в закрытом формате.

По информации источника, 24 февраля Дарья приклеила на памятник Тарасу Шевченко лист с отрывками из его стихотворения на украинском языке. Девушку задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.

По данным следствия, Козырева поддерживает связь с оппозиционными движениями, в том числе и с теми, кто находится за рубежом, и действует в интересах иностранных государств.

В декабре прошлого года она уже была задержана задерживали за дискредитацию ВС РФ. Тогда причиной стал ее публикация соцсетях, где она высказала мнение о добавлении в Уголовный кодекс РФ двух статьей — о фейках и дискредитации.

Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил Орлова* к 2,5 годам колонии за дискредитацию ВС РФ.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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В Нижегородской области обнаружили тело 18-летнего парня, сбежавшего из дома
27 февраля 2024, 15:34

Фото: iStock/Aroma photography

В Нижегородской области обнаружили тело парня, сбежавшего из дома с охотничьим ружьём, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Вечером 26 февраля в полицию Городца обратился инженер Нижегородской ГЭС. Он сообщил, что его 18-летний сын ушёл из дома после 21:00 и не выходит на связь. Мужчина уточнил, что из его сейфа пропало охотничье ружьё Simson. После этого правоохранители призвали местных жителей не пытаться вступить в контакт с вооружённым молодым человеком.

Днём 27 февраля полиция обнаружила труп беглеца. Рядом с его телом лежали охотничье ружьё и чехол от гитары. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства смерти парня.

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Мужчина украл из магазина в Подмосковье около 20 упаковок клея
27 февраля 2024, 15:22

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Около 20 упаковок ремонтно-монтажного клея попытался вынести из магазина в Ленинском городском округе 37-летний приезжий из Вологодской области, злоумышленника содержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Тревожную кнопку в охраняемом Росгвардией магазине нажал охранник, который заметил, что мужчина пытается вынести неоплаченный товар.», — отмечается в сообщении.
На видеозаписи из магазина видно, как мужчина прячет упаковки клея в свой рюкзак, спрятанный под пакетом.

В рюкзаке задержанного было обнаружено семь упаковок монтажного клея и 12 упаковок клея-герметика. Росгвардейцы доставили похитителя в полицию для дальнейших разбирательств.

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#криминал
#кража
#ленинский городской округ
#магазин
#происшествие
#росгвардия
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Сотрудники военкомата в Одессе подрались с супружеской парой и попали на видео
27 февраля 2024, 12:57

Фото: istock / Sinenkiy

В Одессе работники местного территориального центра комплектации (ТЦК) подрались с супружеской парой. Драку заснял очевидец, их опубликовал украинский Телеграм-канал «Политика страны».

«Вначале ударить военкома рюкзаком пыталась женщина, но тот увернулся. Затем мужчина, пытаясь скрыться от военкома, взял в руку камень, после чего получил от него струю из газового баллончика в лицо. Затем военный скрутил его и нанес несколько ударов», — описывает информагентство подробности потасовки.
Причина конфликта и чем он закончился, не уточняется.

Похожие ситуации происходят практически по всей Украине. Кадры инцидентов, происходящих во время рейдов военкомов в общественном транспорте, часто публикуют одесские издания. Сотрудники ТЦК зачастую сталкиваются с сопротивлением мужчин призывного возраста и критикой со стороны остальных пассажиров.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#женщина
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Судебные приставы вернули екатеринбурженке маленькую дочь, которую скрывал отец
В Екатеринбурге приставы нашли трехлетнюю девочку, которую отец прятал от матери
27 февраля 2024, 12:36

Фото: istock / Giuda90

В одной из квартир Екатеринбурга судебные приставы нашли трехлетнюю девочку, которую отец прятал от матери. Об этом сообщает e1.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Малышку нашел отдел по розыску должников. Оказалось, что девочка находилась не по адресу регистрации родителей, а в доме на переулке Трамвайном. Ребенка скрывала мать отца девочки по его просьбе.

В квартиру нагрянули приставы и представители опеки. Девочку передали матери. При этом бабушка делала вид, что не понимает о чем речь и что нужно приставам.

Ранее сообщалось, что в Омске третьеклассник разбился насмерть, катаясь на перилах лестницы в подъезде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приставы
#мать
#инцидент
#отец
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Отдавшая мошенникам более 2,5 млн рублей москвичка подожгла в себе петарду
Мошенники заставили москвичку «чипироваться» и поджечь в себе петарду
27 февраля 2024, 12:05

Фото: istock / gorodenkoff

Жительница Зеленограда стала жертвой мошенников. Неизвестные выманили у 56-летней женщины деньги и заставили поджечь петарду в себе. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, злоумышленники позвонили москвичке по телефону и представились представителями компании сотовой связи. Мошенники попросили ее перезаключить договор. Спустя время женщине позвонил фальшивый сотрудник «Госуслуг» и заявил, что на ее счет мошенники пытаются оформить кредит.

На протяжении нескольких недель пострадавшая под разными предлогами передала обманщикам 2 миллиона 640 тысяч рублей. Аферистам этого не хватило и они продолжили издеваться над потерпевшей. Они заставляли ее фотографироваться обнаженным вместе с мужем.

«26 февраля мошенники убедили женщину, что спецслужбы решили ее чипировать, для этого ей нужно набить тату с определенным кодом. Следующим заданием стала покупка петарды, которую москвичке предстояло вставить в мужа. Женщина отказалась приносить в жертву супруга и решила самостоятельно выполнить данное задание. Москвичка закрылась в туалете, вставила в себя петарду и подожгла ее», – рассказал собеседник издания.

Пострадавшую доставили в одну из столичных больниц. Поняв, что три недели выполняла указания мошенников, она написала заявление в полицию. В МВД начали проверку.

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