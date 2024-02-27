Гладков: В районе посёлка Разумное загорелось поле после атаки БПЛА

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После атаки беспилотника на Белгородскую область в районе посёлка Разумное загорелось поле, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил глава Белгородской области.
По его словам, в результате попадания беспилотного летательного аппарата в поле разгорелся пожар, в районе объездной. В настоящий момент возгорание ликвидируют оперативные службы.
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Евгения Парфентьева