Беспилотники атаковали авиабазу в Северной Осетии

В Моздокском районе Северной Осетии сбили два беспилотника. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что категорически запрещено снимать и распространять фото и видеоматериалы с отражением атаки дронов и местами их падения, так как такую информацию может использовать противник в своих целях.
Меняйло подчеркнул, что официальная информация будет появляться на его канале и пообещал держать всех в курсе последних новостей.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские войска ликвидировали и перехватили 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью.
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