Во время атаки ВСУ на Белогородскую область пострадали две взрослых и ребенок

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Двое взрослых и ребенок получили ранения в результате обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об инциденте сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что 11-летний мальчик был ранен в результате удара беспилотника в поселке Политотдельский. Ребенка доставили в больнице, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, после его отпустили домой.
Также в селе Илек-Пеньковка украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина. Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб, в настоящее время он находится в больнице. Его супруга, которая также получила ранения, от госпитализации отказалась.
Ранее Гладков заявил, что житель села в Белгородской области погиб в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Также в селе Илек-Пеньковка украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль, в результате чего пострадали мужчина и женщина. Мужчина получил минно-взрывную травму и ушиб, в настоящее время он находится в больнице. Его супруга, которая также получила ранения, от госпитализации отказалась.
Ранее Гладков заявил, что житель села в Белгородской области погиб в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Александр Климов