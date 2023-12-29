Минобороны: Российские системы ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью

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Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня около 16.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.
Напомним, ранее стало известно, что 29 декабря дежурные средства ПВО отразили атаку ракет Вооружённых сил Украины Harm, которые произведены в Соединённых Штатах Америки. Суммарно над российским регионом были сбиты три ракеты ВСУ.
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Евгения Парфентьева