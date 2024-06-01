Гладков заявил об уничтожении воздушных целей на подлете к Белгороду

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В Белгородской области российские системы ПВО сбили воздышные цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного с Украиной региона Вячеслав Гладков.
Он указал, что объекты были уничтожены на подходе к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет.
Из-за налета в поселке Разумное загорелась крыша частного дома, но пожар был быстро потушен. В другом частном жилом доме были выбиты окна, пробита одна из стен, снесена крыша гаража и посечен забор.
Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что в Белгороде прогремели две серии по 20 взрывов с интервалом в 15 минут.
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В Белгороде прогремело около 20 взрывов
Из-за налета в поселке Разумное загорелась крыша частного дома, но пожар был быстро потушен. В другом частном жилом доме были выбиты окна, пробита одна из стен, снесена крыша гаража и посечен забор.
Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что в Белгороде прогремели две серии по 20 взрывов с интервалом в 15 минут.
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В Белгороде прогремело около 20 взрывов
Александр Климов