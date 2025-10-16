Достижения.рф

Россиянке раздробило кости во время тренировки в фитнес-клубе

Жительница Перми перенесла три операции после травмы, полученной в фитнес-клубе
Жительница Перми перенесла три операции после серьезной травмы, полученной во время тренировки в местном фитнес-клубе. Об этом сообщает издание URA.RU в своём Telegram-канале.



Отмечается, что инцидент произошёл, когда на ногу женщины упал 50-килограммовый груз. В результате происшествия ей раздробило кости.

В течение двух месяцев пострадавшая не могла самостоятельно передвигаться и проходила длительное лечение. После случившегося женщина решила подать иск в суд, чтобы добиться справедливости.

