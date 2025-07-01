«В Испании так принято, привыкай»: таксист надругался над туристкой из Великобритании
Таксист изнасиловал туристку из Великобритании и бросил её возле аэропорта в Испании. Пострадавшая лечилась от депрессии. Об этом пишет издание Majorca Daily Bulletin. Инцидент произошёл 3 октября 2023 года на курорте Магалуф (остров Майорка), однако приговор преступнику суд вынесет только сейчас.
По данным источника, 33-летняя туристка возвращалась ночью в отель после вечеринки на пляже. Подруга вызвала для неё такси и назвала нужный адрес.
Во время поездки водитель потребовал заплатить ему 50 евро (4,6 тыс. рублей) авансом, а после принудил женщину сесть на переднее сиденье. Пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения и практически не сопротивлялась. Тем временем таксист стал трогать её грудь и интимные места.
Вместо отеля мужчина привёз туристку в аэропорт и высадил из машины со словами: «В Испании так принято, привыкай». В результате пострадавшей пришлось пройти курс лечения от тревожности и депрессии.
Таксист-насильник (выходец из Индии) ждёт решения суда. Прокуратура требует, чтобы мужчине дали три года тюремного заключения. Кроме того, преступника обяжут выплатить штраф в размере 7 тыс. евро (648 тыс. рублей) и запретят работать в такси.
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