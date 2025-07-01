«В Испании так принято, привыкай»: таксист надругался над туристкой из Великобритании

01 июля 2025, 17:49

В Испании таксист изнасиловал туристку и бросил её возле аэропорта

Фото: iStock/Marc_Osborne

Таксист изнасиловал туристку из Великобритании и бросил её возле аэропорта в Испании. Пострадавшая лечилась от депрессии. Об этом пишет издание Majorca Daily Bulletin. Инцидент произошёл 3 октября 2023 года на курорте Магалуф (остров Майорка), однако приговор преступнику суд вынесет только сейчас.