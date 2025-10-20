Глава Бурятии Цыденов о драке ученика и преподавателя в школе: «Научите детей уважать учителя»

20 октября 2025, 11:42

Глава Бурятии Цыденов прокомментировал драку ученика и учителя в школе региона

Алексей Цыденов (фото: Telegram @alexeytsydenov)

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прокомментировал инцидент с дракой между учителем и учеником в одной из школ региона. Видео с конфликтом, произошедшим в учебном заведении, попало в распоряжение РЕН ТВ и вызвало широкий резонанс.





Напомним, что конфликт возник в коридоре учебного заведения после взаимных оскорблений.





«Хочу обозначить позицию. С участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребёнка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями. Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя», — отметил Цыденов.