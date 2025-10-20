Глава Бурятии Цыденов о драке ученика и преподавателя в школе: «Научите детей уважать учителя»
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов прокомментировал инцидент с дракой между учителем и учеником в одной из школ региона. Видео с конфликтом, произошедшим в учебном заведении, попало в распоряжение РЕН ТВ и вызвало широкий резонанс.
Напомним, что конфликт возник в коридоре учебного заведения после взаимных оскорблений.
«Хочу обозначить позицию. С участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребёнка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями. Чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности. Обязанность ученика — уважать своего учителя», — отметил Цыденов.Глава региона подчеркнул, что независимо от возраста и опыта педагога, важно помнить, что учитель остаётся учителем. Он назвал произошедшее «вопиющим случаем».
Цыденов добавил, что учителя тоже люди, которые могут совершать ошибки и быть неидеальными. Однако уважение ученика к учителю – «это основа».
В настоящее время проводится проверка, а с участниками конфликта работают соответствующие органы.