В Нижнем Новгороде пассажир-курьер и водитель подрались в автобусе
В Нижнем Новгороде драка между курьером и водителем автобуса попала на видео. Им поделился телеграм-канал «Нижний Новгород».
Происходящее запечатлели очевидцы. На записи видно, как двое мужчин размахивают кулаками и ногами в салоне. В это время женщины просят их остановиться и пытаются разнять. Причины конфликта не называются, но на записи слышно, как молодой человек кричит, что заплатит за проезд.
Судя по кадрам, пассажирам пришлось выйти из автобуса, так как после временного перемирия противостояние продолжилось возле водительского сиденья. Пока неизвестно, знают ли об инциденте в полиции.
Ранее сообщалось, что двое мужчин напали на сотрудника пункта выдачи заказов в Нижнем Новгороде. По словам пострадавшего, посетители были в невменяемом состоянии.
