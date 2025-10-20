Российский учитель подрался с учеником после взаимных оскорблений

20 октября 2025, 10:07

Учитель физкультуры и ученик подрались в школьной раздевалке в Бурятии

Фото: iStock/Backiris

Учитель физкультуры и ученик подрались в одной из школ в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.