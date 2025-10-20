Достижения.рф

Российский учитель подрался с учеником после взаимных оскорблений

Учитель физкультуры и ученик подрались в школьной раздевалке в Бурятии
Фото: iStock/Backiris

Учитель физкультуры и ученик подрались в одной из школ в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.



По данным ведомства, все произошло в учебном заведении, расположенном в селе Поселье Иволгинского района. Предварительно, драка завязалась на перемене в раздевалке, когда мужчина и мальчик оскорбили друг друга. После произошедшего педагога отстранили от работы.

Имена участников конфликта, его причины и другие детали не уточняются. В настоящее время проводится проверка. Как сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Рособрнадзор, в школе работает комиссия районного управления образования.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области школьные соревнования переросли в массовое побоище.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0