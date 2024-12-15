В Мелитополе журналисты почтили память погибших в зоне спецоперации коллег

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своём Телеграм-канале, что послу Германии в России Александер Ламбсдорф, который говорил о необходимости установления мира на Украине, нужно в первую очередь обратиться с подобным призывом к правительству своей страны.