В Мелитополе журналисты почтили память погибших в зоне спецоперации коллег

Фото: iStock/ undefined undefined
В Запорожской области российские журналисты почтили память корреспондентов, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО), проинформировал РЕН ТВ в своём Телеграм-канале.
Мероприятие проходило в историческом парке «Россия — моя история» города Мелитополь в Запорожской области. Церемонию посетили глава Союза журналистов региона и замглавы администрации города. Участники мероприятия почтили память журналистов «Известий»: Семена Еремина, Ростислава Журавлева и Бориса Максудова, а также военного корреспондента Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Собравшиеся на церемонии обратили внимание, что погибших коллег нужно помнить наряду с павшими военными.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим понесёт заслуженное наказание за убийства российских журналистов.
Читайте также:
Минобороны: Российские войска уничтожили четыре установки ЗРК Patriot
Командование ВСУ запретило солдатам покидать Великую Новосёлку
ВС РФ освободили Весёлый Гай и Пушкино в ДНР
«Война за правду идет острее, чем обычная», — подчеркнула глава Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим понесёт заслуженное наказание за убийства российских журналистов.
Читайте также:
Минобороны: Российские войска уничтожили четыре установки ЗРК Patriot
Командование ВСУ запретило солдатам покидать Великую Новосёлку
ВС РФ освободили Весёлый Гай и Пушкино в ДНР
Ольга Енгалычева