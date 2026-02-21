Журналисты CNN раскрыли, как начинается день Зеленского
Владимир Зеленский начинает рабочий день около четырех часов утра и пьет много черного кофе без сахара. Об этом пишет CNN.
Как отмечает телеканал, обычно именно в это время поступают первые сводки с линии фронта. СМИ утверждает, что напиток помогает политику выдерживать такой напряженный график. Обозреватель также обращает внимание, что за последние четыре года внешность главаря киевского режима заметно изменилась — прибавилось морщин, стало больше седины.
Ранее в Киеве вновь заговорили о возможности проведения президентских выборов. Предполагается, что избирательная кампания может пройти осенью этого года. По предварительным данным, власти рассматривают вариант голосования до завершения конфликта, не отменяя военное положение.
Кроме того, следующей весной в украинской столице планируют обновить состав парламента.
