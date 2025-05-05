Глава Дагестана Меликов прокомментировал расстрел трёх сотрудников ДПС в Махачкале

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Автомобиль с преступниками, расстрелявшими полицейских в Махачкале, пытались остановить для проверки документов. Об этом сообщил губернатор Дагестана Сергей Меликов, слова которого приводит Telegram-канал «112».
Отмечается, что сотрудники ДПС хотели просто проверить подозрительный автомобиль, однако оттуда открыли огонь. Трое правоохранителей попали под пули и, по предварительным данным, скончались на месте от полученных ранений.
После произошедшего двое стрелков угнали служебный автомобиль и скрылись на нём. Третьего нападавшего оперативно ликвидировали на месте. Также, по неподтверждённым данным, был и четвёртый преступник, которого тоже застрелили в момент нападения.
В настоящее время полицейские пытаются догнать машину с подозреваемыми и не дать им скрыться за пределами города. В регионе объявлен план «Перехват».
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После произошедшего двое стрелков угнали служебный автомобиль и скрылись на нём. Третьего нападавшего оперативно ликвидировали на месте. Также, по неподтверждённым данным, был и четвёртый преступник, которого тоже застрелили в момент нападения.
В настоящее время полицейские пытаются догнать машину с подозреваемыми и не дать им скрыться за пределами города. В регионе объявлен план «Перехват».
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Анастасия Чинкова