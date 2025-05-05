Появилось первое видео с места стрельбы по сотрудникам ДПС в Махачкале

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Момент перестрелки с полицейскими в Махачкале попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.
Ранее в этот день сообщалось, что неизвестные напали на пост ДПС и открыли огонь по сотрудникам. По предварительным данным, все три полицейских скончались на месте от полученных ранений.
Очевидцы сообщают, что нападавших было двое. Сначала мужчины напали на правоохранителей, после чего угнали их служебный автомобиль, на котором скрылись. В регионе объявлен план «Перехват». Личности преступников ещё не установлены.
При этом, по версии Mash, погиб только один из трёх сотрудников ДПС. Также получила ранение 12-летняя девочка, в которую отлетел осколок.
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Очевидцы сообщают, что нападавших было двое. Сначала мужчины напали на правоохранителей, после чего угнали их служебный автомобиль, на котором скрылись. В регионе объявлен план «Перехват». Личности преступников ещё не установлены.
При этом, по версии Mash, погиб только один из трёх сотрудников ДПС. Также получила ранение 12-летняя девочка, в которую отлетел осколок.
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Анастасия Чинкова