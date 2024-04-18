Глава Дагестана ответил Кадырову после жесткого задержания генерала из Чечни

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Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент с руководителем ГУ МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым на КПП «Герзель». В своем Телеграм-канале он написал, что ситуация требует детального анализа.
«Я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями», — заявил чиновник.Меликов выразил надежду, что глава Чечни Рамзан Кадыров не имел в виду дагестанских полицейских, когда говорил о «постыдной провокации».
Он также добавил, что произошедшее не должно давать поводов для провокаций. В заключении Медиков призвал участников процесса предоставить дело сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, 14 апреля глава МЧС Чечни был задержан на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане. Цакаев ехал по встречной полосе на черном внедорожнике, не стал реагировать на требование остановиться и попытался сбить сотрудников ДПС. По предварительной информации, министр мог находиться в состоянии опьянения.
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