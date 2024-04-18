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Глава Дагестана ответил Кадырову после жесткого задержания генерала из Чечни

Меликов призвал не давать почву для провокаций после инцидента на КПП «Герзель»
18 апреля 2024, 23:17
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент с руководителем ГУ МЧС по Чечне Алиханом Цакаевым на КПП «Герзель». В своем Телеграм-канале он написал, что ситуация требует детального анализа.
«Я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями», — заявил чиновник.
Меликов выразил надежду, что глава Чечни Рамзан Кадыров не имел в виду дагестанских полицейских, когда говорил о «постыдной провокации».



Он также добавил, что произошедшее не должно давать поводов для провокаций. В заключении Медиков призвал участников процесса предоставить дело сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, 14 апреля глава МЧС Чечни был задержан на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане. Цакаев ехал по встречной полосе на черном внедорожнике, не стал реагировать на требование остановиться и попытался сбить сотрудников ДПС. По предварительной информации, министр мог находиться в состоянии опьянения.

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В Подмосковье ищут пропавшего 15-летнего подростка
18 апреля 2024, 22:44

Фото: пресс-служба отряда «ЛизаАлерт»

В Московской области разыскивают пропавшего подростка, сообщили «Радио 1» в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
15-летний Еремин Кирилл Дмитриевич пропал в посёлке Малиновские луга Орехово-Зуевского городского округа. С 13 апреля его местонахождение неизвестно. Поиски ведутся в круглосуточном режиме.
«Мальчик, которого мы ищем, может оказаться где угодно. Нам очень важны и нужны свидетельства. Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые. Был одет в зелёный свитер, коричневые брюки, резиновые сапоги, на голове – тёмная кепка. С собой у Кирилла был синий велосипед», – сказали в пресс-службе.

Любую относящуюся к поискам мальчика информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700 54-52.

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Полиция и следователи заинтересовались подростковой бандой, терроризирующей Железнодорожный
18 апреля 2024, 21:53

​​Фото: Istockphoto / igor_kell

В балашихинском микрорайоне Железнодорожный группа подростков вымогала деньги у школьника, а потом избила его родителей. Как выяснило РИА Новости, банда вымогателей действует уже несколько лет, держа в страхе местных жителей.
По данным агентства, вечером 6 апреля Виктору пришло голосовое сообщение от 14-летнего сына. Мальчик просил прислать деньги, иначе его побьют. При этом он скинул геолокацию: улица Поликахина в Железнодорожном. Родители отправились туда. Приехав на место, они увидели сына в окружении нескольких подростков.
«От сына и его друзей требовали 2 тыс. рублей в течение получаса, иначе их фотографию выложат в какой-то подростковый чат. Кому-то из детей родные перевели 500 рублей, и двоих из компании отпустили, один сбежал. Остались наш ребёнок, его друг и четыре девочки», – рассказала РИА Новости мать школьника Ольга.
К супругам подошёл молодой человек и представился Майором. Он общался агрессивно, но в вымогательстве денег не сознавался. Подошли ещё около 20 подростков и стали угрожать убийством.

Ольга стала их фотографировать и грозить обращением в полицию. Тогда подростки жестоко избили взрослых и разбежались. Семья написала заявление о вымогательстве и избиении.

Нападавших быстро нашли по сделанным фото. Как оказалось, уже несколько лет они состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
«Полицейские объяснили, что на группировку в разное время поступало не менее 20 жалоб, но многие из страха забирали заявления. Среди детей ходят слухи, что у некоторых подростков – влиятельные родственники в полиции», – рассказала Ольга.
Предполагаемых вымогателей вместе с родителями вызвали на допрос. Подростки заявили следователю, что друг друга почти не знают. Из доказательств у силовиков были только две видеозаписи драки, зафиксированной камерами видеонаблюдения с соседних зданий. Поэтому банде могли вменить только побои, что грозит лишь административной статьёй.

Однако после избиения Ольги и её мужа возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.
«Обвиняемые уже сознались в преступлении, но не выдают тех, кто остался «за кадром». Расследование ведётся как по делу о вымогательства, так и по статье о хулиганстве», – пояснила Ольга.
После того, как история получила огласку, другие пострадавшие от подростковой банды тоже начали подавать заявления в полицию, так что в деле могут появятся новые эпизоды и фигуранты.

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Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее
В Ленобласти мужчина изнасиловал медсестру ПНИ, а потом запугал ее
18 апреля 2024, 20:44

Фото: iStock/Dzurag

В Ленинградской области местный житель в возрасте 24 лет был задержан по подозрению в изнасиловании 49-летней медсестры психоневрологического интерната (ПНИ), пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, преступление произошло в деревне Ахматова Гора. Пострадавшая вышла вечером на прогулку со своей собакой, когда на нее напал задержанный. Мужчина насиловал медсестру всю ночь, а перед уходом запугал ее и уговорил не обращаться в полицию.

Женщина обратилась к силовикам с сообщением о произошедшем только через несколько дней после инцидента. Подозреваемого поймали. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера
На съемочную группу «Известий» напали в доме любовницы миллиардера Хауба
18 апреля 2024, 20:05

Фото: istockphoto/Chalabala

В ходе выполнения редакционного задания съемочная группа издания «Известия» столкнулась с нападением в доме, принадлежащем Веронике Ермиловой, которую называют любовницей немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации издания, журналисты прибыли для проведения съемки, когда из квартиры Ермиловой вышел мужчина и начал себя агрессивно вести.

Он обвинил журналистов в незаконном проникновении и начал нападать на них, пытаясь захватить и повредить съемочное оборудование. При этом нападавший утверждал, что не знает ничего о миллиардере.

В результате инцидента съемочное оборудование было сломано, а на место происшествия вызвали полицию.

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В Британии девушка выпила воды и умерла
В Великобритании девушка умерла в больнице из-за чрезмерного употребления воды
18 апреля 2024, 19:40

Фото: istock/sudok1

В Британии пациентка психиатрической клиники умерла из-за чрезмерного употребления воды. Об этом пишет газета The Guardian.
Произошло это в сентябре 2022 года. 28-летняя Лилиан Лукас работала медсестрой психиатрической больницы. Помимо этого, сама страдала расстройствами психики и последние годы лечилась в разных медучреждениях. В последний раз проходила лечение в частной клинике Cygnet в Кьюстоке, Северный Сомерсет.

Врачи нашли девушку без сознания в палате спустя несколько месяцев после начала лечения. Пациентку реанимировали, а после перевели в Бристольскую королевскую больницу. Там она умерла на следующий день. Лечащий врач Джеймс Макинтайр констатировал, что причиной смерти стал переизбыток потребленной воды. Он назвал это психогенной полидипсией. Психическое расстройство, которое вызывает неконтролируемое желание пить воду.

В суде родители умершей обвинили клинику в плохих условиях содержания их дочери. Отмечается, что незадолго до смерти ей прописали один антипсихотический препарат. Они считают, что именно он усугубил состояние их дочери.

«Лили всегда боялась, что ей назначат именно его. Она знала о возможности серьезных побочных эффектов», — отметила ее мать.

Незадолго до смерти девушка жаловалась на тошноту от этих таблеток. Однако врачи ничего не предприняли. После этого у нее случился сердечный приступ.

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Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» задержание главы МЧС Чечни Цакаева
18 апреля 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» задержание в Дагестане руководителя МЧС республики генерала Алихана Цакаева. Также он охарактеризовал действия силовиков на КПП как спектакль.
Чеченский лидер выразил возмущение тем фактом, что ряд лиц, которые, по его словам, уже установлены, пытались в грубой форме провести задержание Цакаева, который не совершил грубого нарушения, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». У генерала не было с собой служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Это и стало причиной «целого спектакля», разыгранного на КПП.

По словам главы Чечни, если бы Цакаев ехал в своём генеральском мундире, сотрудники поста даже «побоялись бы посмотреть» в его сторону. Именно поэтому полицейские, выяснив, что имеют дело с генералом, «трусливо разбежались», заключил Рамзмн Кадыров.

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Белорусские силовики задержали мужчину, пытавшегося вступить в ряды ВСУ
18 апреля 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В Белоруссии правоохранители задержали местного жителя. Он настойчиво пытался вступить в ряды Вооружённых сил Украины, чтобы воевать против России.
Теперь ему грозит суд, сообщается на официальном сайте Следственного комитета союзного государства. По данным ведомства, 38-летний уроженец Марьиной Горки в Минской области намеревался стать наёмником в ВСУ. Отмечается, что с самого начала специальной военной операции он пристально следил за ходом боевых действий на Украине и искал возможность принять в них участие на стороне ВСУ.

В марте 2023 года подозреваемый пытался незаконно пересечь границу и попасть на территорию Украины, за что был привлечён к административной ответственности. Затем он обратился в посольство Украины с просьбой принять его на службу в качестве добровольца военного ведомства, но ему отказали из-за отсутствия украинского гражданства.

После этого он написал в специальный чат-бот в Телеграм и дал понять, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами, а также интересовался, как получить гражданство Украины. В качестве платы за получение гражданства его собеседник предлагал ему подрыв железнодорожных путей. Затем мужчина снова пытался пробраться на Украину, на этот раз через Польшу, и опять неудачно. Наконец его задержали сотрудники белорусского МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании». Фигурант заключён под стражу.

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Суд до июня арестовал взорвавшего машину Прозорова украинского агента Головченко
18 апреля 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Замоскворецкий районный суд арестовал украинского агента, взорвавшего машину бывшего полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Владимир Головченко будет находиться под стражей до 12 июня.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, передаёт РИА Новости. Головченко вменяется в вину незаконный оборот взрывчатых веществ либо взрывных устройств, а также покушение на убийство общественно опасным способом.

Инцидент произошёл 12 апреля на автомобильной парковке на западе Москвы. Под днище автомобиля экс-полковника СБУ было установлено безоболочное взрывное устройство. СВУ сработало, когда водитель включил зажигание. В результате взрыва Прозоров получил травму ноги. Действовавший по заданию украинских спецслужб исполнитель теракта Головченко был задержан 16 апреля.

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В Крыму силовики задержали 12 членов неонацистской группировки «Белая масть»
18 апреля 2024, 17:32

Фото: istockphoto/Diy1

В Крыму сотрудники силовых структур задержали 12 функционеров межрегиональной неонацистской группировки «Белая масть». Операция проводилась совместно органами МВД и ФСБ России.
Задержанные считают себя представителями праворадикального направления политики и открыто поддерживают киевский режим, сообщают «Известия». По месту жительства фигурантов правоохранители провели обыски. Было изъято огнестрельное оружие, ножи, кастеты, а также экстремистская литература и самодельные плакаты с лозунгами в поддержку националистов с Украины и идеологов фашизма.

Кроме того, силовиками были обнаружены современные средства связи, при помощи которых задержанные распространяли материалы экстремистской и националистической направленности. В телефонах фигурантов была найдена переписка с командирами Вооружённых сил Украины (ВСУ), лидерами Русского добровольческого корпуса* и батальона «Азов»*. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных нескольких уголовных дел.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#экстремизм
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