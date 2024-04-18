В Подмосковье ищут пропавшего 15-летнего подростка

Фото: пресс-служба отряда «ЛизаАлерт»
В Московской области разыскивают пропавшего подростка, сообщили «Радио 1» в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
15-летний Еремин Кирилл Дмитриевич пропал в посёлке Малиновские луга Орехово-Зуевского городского округа. С 13 апреля его местонахождение неизвестно. Поиски ведутся в круглосуточном режиме.
Любую относящуюся к поискам мальчика информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700 54-52.
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«Мальчик, которого мы ищем, может оказаться где угодно. Нам очень важны и нужны свидетельства. Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые. Был одет в зелёный свитер, коричневые брюки, резиновые сапоги, на голове – тёмная кепка. С собой у Кирилла был синий велосипед», – сказали в пресс-службе.
Любую относящуюся к поискам мальчика информацию можно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700 54-52.
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Лора Луганская