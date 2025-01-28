Глава епархии РПЦ в Казахстане Серапион погиб в аварии в Нижегородской области

Архиепископ Серапион/Сергей Колосницын (Фото: mitropolia.kz)
В Нижегородской области произошло смертельное ДТП. В аварии погиб правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане Серапион.
Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 января, сообщает пресс-служба Московского патриархата РПЦ. Столкновение произошло на федеральной трассе М12 неподалёку от посёлка Пильна. Священнослужитель ехал из Кокшетау в Москву на Рождественские чтения. В сообщении указано, что «автомобиль разбился»; других подробностей не приводится.
Архиепископ Кокшетаускй и Акмолинскй Серапион (в миру Сергей Колосницын) получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия). Ехавший вместе с ним клирик — иеромонах Евлогий — госпитализирован с сотрясением мозга.
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