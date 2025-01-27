Сотрудник СБУ на огромной скорости сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе

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Сотрудник СБУ (Службы безопасности Украины) сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал ТСН и показывает кадры видеонаблюдения, записавшего ДТП.
Инцидент произошел в населенном пункте Василькова.
На записи видно как черная машина на огромной скорости несется на переход, даже не думая затормозить. Подросток, который до этого осторожно проверил дорогу, в последний момент среагировал на опасность — будучи на середине перехода, он попытался ускориться и убежать с пути автомобиля. Но безуспешно. От силы удара его подбросило в воздух и откинуло вперед.
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Пострадавшему парню оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
По данным депутата Верховной Рады Александра Дубинского, за рулем находился заместитель начальника одного из департаментов СБУ, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.
В Службе безопасности Украины назвали действия своего сотрудника недопустимыми. Против виновного возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. Следствие ведется сотрудниками Госбюро расследований и Нацполиции.
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Мария Моисеева