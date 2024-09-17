Глава «ЕРСМ Сибири» Безруков пытался сбежать при задержании

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Глава компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, против которого возбуждено уголовное дело о хищении порядка 1 миллиарда рублей, пытался сбежать во время задержания. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что Безруков при задержании пытался скрыться. Он вылез на крышу их своей квартиры по лестнице. Однако сотрудники СОБР зафиксировали попытку побега и сняли его со здания.
Теперь следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании Безрукову меры пресечения в виде тюремного заключения.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 году Безруков вместе с неустановленными сообщниками похитил средства, выделенные на строительство центра управления связи Минобороны РФ, и распорядился ими по собственному усмотрению. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Теперь следствие собирается обратиться в суд с ходатайством об избрании Безрукову меры пресечения в виде тюремного заключения.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 году Безруков вместе с неустановленными сообщниками похитил средства, выделенные на строительство центра управления связи Минобороны РФ, и распорядился ими по собственному усмотрению. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова