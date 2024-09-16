Главу «ЕРСМ Сибири» задержали по делу о хищении у МО РФ около 1 млрд рублей

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Сотрудники МВД задержали руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова по подозрению в хищении у Минобороны РФ порядка одного миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«По факту хищения почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи ГУ МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Главным подозреваемым стал генеральный директор «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков. Его задержали.
По данным следствия, с мая 2021 года по март 2023 года задержанный вместе с сообщниками проводил фиктивные финансовые операции под видом закупки материалов в рамках госконтракта в сфере ОПК.
Таким образом, Безруков вывел в теневой оборот не менее 993 млн 812 тыс. рублей.
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