Стала известна сумма на счетах экс-замминистра обороны Попова

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На счетах бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве, нашли более 30 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, на счета уже наложен арест.
«Следователями Главного военного следственного управления СК РФ в ходе предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве на счетах обвиняемого — бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова — обнаружено более 30 млн рублей, на них наложен арест», — пояснила Петренко.Она добавила, что арест наложили и на имущество других фигурантов уголовного дела — начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, после чего итоговая сумма арестованных активов уже превысила 60 миллионов рублей.
Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Следствие утверждает, что экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу до 29 октября.
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