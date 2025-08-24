Достижения.рф

Глава Федерации лыжных гонок Воронежской области подрался с юным спортсменом

Фото: iStock/nito100

В Петербурге произошёл инцидент с участием председателя правления Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексея Мананкова, который устроил драку с одним из юных спортсменов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».



Инцидент случился в кофейне «Хлебник», где Мананков несколько раз схватил подростка за голову и толкнул его. В ответ молодой спортсмен бил функционера руками и ногами, а также пытался провести борцовский приём.

Сообщается, что конфликт начался из-за нескольких вопросов, которые юноша задал Мананкову, после чего словесная перепалка переросла в физическое противостояние.

В Федерации лыжных гонок России РИА Новости сообщили, что в ближайшие дни состоится президиум, на который будут приглашены участники конфликта, включая председателя ФЛГ Воронежской области. По итогам заседания планируется принять дисциплинарное решение.

Анастасия Чинкова

