Глава Федерации лыжных гонок Воронежской области подрался с юным спортсменом
В Петербурге произошёл инцидент с участием председателя правления Федерации лыжных гонок Воронежской области Алексея Мананкова, который устроил драку с одним из юных спортсменов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
Инцидент случился в кофейне «Хлебник», где Мананков несколько раз схватил подростка за голову и толкнул его. В ответ молодой спортсмен бил функционера руками и ногами, а также пытался провести борцовский приём.
Сообщается, что конфликт начался из-за нескольких вопросов, которые юноша задал Мананкову, после чего словесная перепалка переросла в физическое противостояние.
В Федерации лыжных гонок России РИА Новости сообщили, что в ближайшие дни состоится президиум, на который будут приглашены участники конфликта, включая председателя ФЛГ Воронежской области. По итогам заседания планируется принять дисциплинарное решение.
